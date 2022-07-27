ألمانيا: تراجع شحنات الغاز الروسي عبر “نورد ستريم” إلى 20% من القدرات

انخفضت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب “نورد ستريم”، صباح اليوم الأربعاء، إلى نحو 20% من طاقته حسب بيانات الهيئة الألمانية المشغلة، مما يعزز خطر حدوث نقص هذا الشتاء في أوربا.

وقالت الهيئة المشغلة “غاسكاد” إن نحو 17.3 غيغاوات/ساعة وصلت إلى ألمانيا من روسيا بين الساعة الثامنة والتاسعة (06:00 و07:00 بتوقيت غرينتش) مقارنة بنحو 29 غيغاوات/ساعة في المتوسط في الأيام الأخيرة.

وأضافت الهيئة التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية “منذ الساعة الثامنة، ينقل نورد ستريم 1 (1.28) مليون متر مكعب في الساعة، أي نحو 20% من القدرة القصوى لخط أنابيب الغاز”.

في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستكون محددة بـ27 مليون متر مكعب الأربعاء في مقابل 34 مليونًا “في الأيام الأخيرة”.

وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا، كان “نورد ستريم” ينقل نحو 73 غيغاوات في الساعة لتزويد ألمانيا -التي تعتمد على الغاز الروسي- وكذلك الدول الأوربية الأخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.

وانخفضت الإمدادات إلى 40% عن المعدل الطبيعي بحلول منتصف يونيو/حزيران قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة 10 أيام لأعمال الصيانة السنوية بين 11 و21 يوليو/تموز الجاري، ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز.

لكن شركة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت، يوم الاثنين، أنها ستخفض إلى النصف حجم شحناتها اليومية عبر “نورد ستريم” الأربعاء، مشيرة إلى عملية صيانة لتوربين.

وصرّح متحدث باسم الكرملين، أمس الثلاثاء، أن خفض السرعة يرجع إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بعد حرب أوكرانيا.

وقال “لو لم تكن هناك هذه القيود لكان كل شيء جرى في الإطار الزمني المعتاد”.

وينفي الأوربيون السبب التقني ويتهمون موسكو باستخدام الغاز كسلاح اقتصادي وسياسي.

وأدت الحرب على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوربي التي سجلت، أمس الثلاثاء، أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار.

وفي محاولة لمنع حصول نقص هذا الشتاء، وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، الثلاثاء، على خطة تنص على قيام كل دولة بكل ما هو ممكن لخفض استهلاكها للغاز بين أغسطس/آب 2022 ومارس 2023 بنسبة لا تقل عن 15% بالمقارنة مع معدل السنوات الـ5 الماضية خلال الفترة نفسها.

وكانت روسيا تؤمّن نحو 40% من واردات الاتحاد الأوربي من الغاز حتى العام الماضي.