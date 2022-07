تقرير: تراجع أسعار السيارات المستعملة في بريطانيا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

رصد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، الجمعة، تراجعا ملحوظا في أسعار السيارات المستعملة مع توجه البريطانيين لبيع سياراتهم بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الوقود والضغط الشديد على ميزانيات الأسر.

وشهدت أسعار السيارات المستعملة انخفاضا ملحوظا في بريطانيا، بعد أن وصلت معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى معدل لها منذ 40 عاما في يونيو/حزيران الماضي.

وأدى ارتفاع التضخم إلى تنامي أسعار مختلف المنتجات، بدءا من وقود السيارات وصولا إلى البيض.

وتراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 2.5% للشهر الخامس على التوالي، وهي أكبر سلسلة خسائر يسجلها هذا القطاع منذ عام 2017.

وكان سوق السيارات المستعملة قد شهد رواجا كبيرا وارتفاعا في الأسعار خلال عام 2020 بحسب وكالة بلومبرغ، حيث اتجه المستهلكون خلال فترة الإغلاق إلى استخدام سياراتهم المستعملة بدلا من وسائل النقل العام.

Used cars, which pushed up UK inflation during the pandemic, are now getting cheaper https://t.co/CW9LBjMLtX

— Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2022