تقرير: تراجع أسعار السيارات المستعملة في بريطانيا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود

رصد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، الجمعة، تراجعا ملحوظا في أسعار السيارات المستعملة مع توجه البريطانيين لبيع سياراتهم بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الوقود والضغط الشديد على ميزانيات الأسر.

وشهدت أسعار السيارات المستعملة انخفاضا ملحوظا في بريطانيا، بعد أن وصلت معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى معدل لها منذ 40 عاما في يونيو/حزيران الماضي.

وأدى ارتفاع التضخم إلى تنامي أسعار مختلف المنتجات، بدءا من وقود السيارات وصولا إلى البيض.

وتراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 2.5% للشهر الخامس على التوالي، وهي أكبر سلسلة خسائر يسجلها هذا القطاع منذ عام 2017.

وكان سوق السيارات المستعملة قد شهد رواجا كبيرا وارتفاعا في الأسعار خلال عام 2020 بحسب وكالة بلومبرغ، حيث اتجه المستهلكون خلال فترة الإغلاق إلى استخدام سياراتهم المستعملة بدلا من وسائل النقل العام.

Used cars, which pushed up UK inflation during the pandemic, are now getting cheaper https://t.co/CW9LBjMLtX — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2022

وأشارت بلومبرغ إلى أن استخدام السيارات المستعملة أصبح نوعا من الرفاهية، في ظل ارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ من وتيرة ارتفاع معدلات التضخم والقفزة الكبيرة في أسعار الوقود.

وشهدت الأسواق البريطانية نقصا حادا في المركبات الجديدة بسبب نقص أشباه الموصلات وتعطل سلاسل التوريد.

ووصلت نسبة تراجع مبيعات السيارات المستعملة إلى 13% في يونيو من العام الجاري، مقارنة بالعام السابق، حسب تقديرات شركة تحليل البيانات (إنديكاتا).

ولفتت إنديكاتا إلى أن الأمر لا يقتصر على توقف البريطانيين عن شراء السيارات، بل إن البعض يقوم أيضا ببيع السيارات، والتحول مرة أخرى إلى وسائل النقل العام، في حين يتخلى آخرون عن السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل لصالح السيارات الكهربائية.