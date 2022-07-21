بعد تثبيت سعر الفائدة.. الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى هذا العام

بلغ سعر الليرة التركية أدنى مستوياته لهذا العام، اليوم الخميس، إذ رفض المصرف المركزي مرة أخرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد.

وسجل الدولار 17.67 ليرة تركية حين أعلن المصرف المركزي التركي إبقاءه على سعر الفائدة بنسبة 14%، رغم ارتفاع التضخم بمعدل 6.78% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1998.

ولم يرفع المصرف المركزي سعر الفائدة منذ سلسلة تخفيضات أجراها، في ديسمبر/كانون الأول 2021، وأدت إلى أزمة اقتصادية قوضت مستويات المعيشة.

ويعارض الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة، ويرى في رفعها رفعًا لأسعار السلع، وقد أقال حكّام المصارف المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأصبحت الليرة على بُعد 4% فقط من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق وكالة (بلومبرغ) للأنباء.

وبلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6%، على أن يستمرّ في الارتفاع وكسر أرقام قياسية وُضعت نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وألقى البنك المركزي باللوم على التضخم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بسبب التوتر بين روسيا والدول الغربية على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا.