تركيا.. بدء الاستعداد للإنتاج التجريبي للسيارة الكهربائية المحلية (فيديو)

أعلنت مجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة الكهربائية المحلية توغ (TOGG)، بدء الاستعداد للإنتاج التجريبي.

وأفادت المجموعة في بيان أمس الاثنين، بأن مصنع سيارة توغ سيكون جاهزا للإنتاج المتسلسل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت إلى أن المصنع سيبدأ إنتاج طراز (إس يو في) خلال الربع الأول من 2023، ثم يدخل نموذجَي هاتشباك وسيدان خط الإنتاج، لتختتم موديلات السيارة الخمسة خلال السنوات التالية بسياراتَي (بي إس يو في) و(سي إم بي في).

ولفتت إلى أن مجموعة توغ تخطط لإنتاج مليون سيارة من موديلاتها حتى 2030.

وكشفت تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، عن إنتاج أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز 2020، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مجمعا يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة في قضاء غمليك بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وكان محمد غورجان قره قاش، المدير التنفيذي للشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية توغ (TOGG) قد أعلن أن السيارة ستخرج إلى النور وستمكن رؤيتها في شوارع تركيا بدءًا من مارس/آذار 2023.

وقال قره قاش إنه تم حجز أول سيارة ستخرج من خط الإنتاج للرئيس أردوغان.

ونشرت الشركة المصنعة في 20 مارس الماضي فيديو لأحد نماذج السيارة أثناء القيادة على الثلج، لإثبات الإمكانات العالية للمركبة في القيادة في مختلف الظروف الجوية، خاصة أن القيادة في الثلج تعد من أبرز المشكلات التي تعاني منها السيارات الكهربائية التقليدية.

وتشترك في مشروع السيارة التركية 5 شركات هي: مجموعة الأناضول، وبي إم سي، وتوركسل للاتصالات، وزورلو القابضة، ومجموعة غوك.

وتملك هذه الشركات نسبًا متساوية في الاستثمار والشراكة، إلى جانب اتحاد الغرف والبورصات التركية TOBB الذي يشارك بنسبة تبلغ 5%.