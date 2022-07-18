الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 أعوام ونصف مقابل الدولار

سجل الجنيه المصري، الاثنين، أدنى مستوياته في 5 أعوام ونصف، وذلك بعد نزوله بنحو 0.05% خلال تعاملات اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.91 جنيها مقابل الدولار، بانخفاض عن مستوى 18.81 الذي سجله أمس الأحد.

وكانت آخر مرة لامست فيها العملة المصرية ذلك المستوى في 24 يناير/ كانون الثاني 2017.

ارتفاع الديون

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2021.

وكان الدين الخارجي المصري قد زاد بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي فقد ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

وشهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014؛ إذ ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 157.8 نهاية مارس/ آذار الماضي.