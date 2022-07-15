الدنمارك تخسر معركة الجبنة “فيتا” أمام القضاء الأوربي

قضت محكمة العدل الأوربية بمنع الدنمارك من تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوربي تحت تسمية “فيتا”.

وعلّلت الهيئة القضائية الأوربية حكمها، بكون هذا الاسم محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذه الجبنة.

و”فيتا” هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوربي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنًا تقدمتا به في هذا الشأن عام 2005.

إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية “فيتا” عند تصديرها خارج الاتحاد الأوربي الذي يضم 27 بلدًا.

ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوربية، وهي السلطة التنفيذية في التكتل، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوربية، بدعم من اليونان.

واعتبرت المحكمة أن “الدنمارك أخلت بالتزامها، بعد الفشل في منع استخدام تسمية +فيتا+ للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوربي”.

وأكدت المحكمة أنّ على الدنمارك وقف استخدام هذه التسمية، والامتثال لقرار القضاء الأوربي سريعًا، فيما أكدت أنّها تعاونت معها بشكل جيد.

وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية.