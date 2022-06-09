مع انخفاض الليرة وارتفاع التضخم.. تركيا تضع حدا أقصى لزيادة إيجار المنازل

أعلنت الحكومة التركية أنها تعمل على إصدار قرار يحد من ارتفاع إيجار المنازل في البلاد، بعد أن قفزت أسعار الإيجارات بشكل كبير.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون بتحديد زيادة إيجارات المنازل، بنسبة 25% سنويًا لمدة عام.

وأضاف “البند المؤقت المتعلق بالزيادات في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 يوليو/تموز 2023، يجب ألا تتجاوز 25% من سنة الإيجار السابقة”.

وتعمل الحكومة التركية على صياغة خطط لتهدئة شكاوى المواطنين بشأن زيادة الإيجارات، فيما وصل التضخم السنوي إلى 73,5% حتى الشهر الماضي.

ومع نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية، شهدت مدينة إسطنبول ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ووصلت نسبة زيادة إيجارات المنازل في بعض المناطق مثل “باشاك شهير” و”كايا شهير” إلى 300%.

والإيجارات إلى جانب بنزين السيارات والسجائر هي المكونات الأكثر ثقلًا في سلة التضخم الرسمية.

الليرة تواصل تراجعها

وعلى صعيد ذي صلة، تراجعت الليرة التركية لأكثر من 17 ليرة مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط إقبال على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بعدما استبعد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع معدلات الفائدة وسط ارتفاع التضخم.

وتراجعت الليرة بنسبة 2% لتصل إلى 17.10 ليرة مقابل الدولار، الأربعاء، لتبلغ خسائرها هذا العام 22%، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

ويرى الرئيس التركي خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.

وخفض البنك المركزي في نهاية 2021 سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، ما تسبب في انهيار العملة الوطنية.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في تركيا منذ ديسمبر/كانون الأول 1998، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.