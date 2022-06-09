التضخم بلغ ذروته في 3 أعوام.. مصر تسدد 24 مليار دولار ديونا خارجية خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بأقل من المتوقع إلى 13.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، من 13.1% في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2019.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع التضخم في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع في 23 يونيو/حزيران الجاري، وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 19 مايو، مشيرة إلى زيادة التضخم.

وقالت اللجنة وقتئذ إنها ستتسامح مؤقتًا مع معدل تضخم أعلى من مستهدفها الذي يتراوح بين 5%-9% وسط توقعات بتباطؤ الزيادات في الأسعار بعد الربع الرابع.

وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساس، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 13.3% على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 11.9% في أبريل.

تسديد الديون

وسددت مصر مبلغ 24 مليار دولار على شكل ديون خارجية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، الخميس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في البنك المركزي المصري قوله، إن المبلغ يتوزع بين 14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية، و10 مليارات دولار ديون وأقساط.

وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع تخارج مستثمرين أجانب من أدوات الدين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري، خلال مايو الماضي بنسبة 4.4% على أساس شهري، إلى 35.495 مليار دولار.

وينسحب الأجانب الذين يستثمرون في سندات الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية حتى قبل رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس، وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله في الشهر الماضي إن 20 مليار دولار غادرت البلاد حتى نهاية أبريل.