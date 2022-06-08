الجنيه المصري يلامس أدنى مستوى له في 5 سنوات

أظهرت بيانات رفينيتيف، وهو مزود عالمي أمريكي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات.

ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير/شباط 2017 عندما تراجع إلى 18.78 أمام الدولار.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في 21 مارس/آذار الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 12%.

وتعاني مصر نقصا في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وفقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.5 مليارات دولار خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين ليصل إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو انخفاضا من 40.99 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، أول أمس الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو المنقضي من 37.1 مليار دولار في أبريل بنسبة انخفاض بلغت 4.4%.

وكان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ في نهاية مارس 37.08 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير بنسبة انخفاض بلغت 10%.

وأرجع البنك أسباب الانخفاض حينها إلى تعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية. وقال إنه “حشد احتياطات العملات الأجنبية الزائدة لتهدئة الأسواق خلال فترات الضغط الاستثنائي”.