مصر.. 5.5 مليارات دولار انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهرين

فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.5 مليارات دولار خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين ليصل إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو انخفاضًا من 40.99 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي من 37.1 مليار دولار في أبريل/نيسان بنسبة انخفاض بلغت 4.4%.

وكان البنك قد أعلن في أبريل الماضي أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ في نهاية مارس/آذار الماضي 37.08 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط بنسبة انخفاض بلغت 10%.

وأرجع البنك أسباب الانخفاض حينها إلى تعويض التدفقات الأجنبية الخارجة وسداد خدمة الديون وشراء السلع الاستراتيجية. وقال إنه “حشد احتياطيات العملات الأجنبية الزائدة لتهدئة الأسواق خلال فترات الضغط الاستثنائي”.

وقال البنك في بيانه إن الانخفاض جاء بسبب سداد ديون بنحو ملياري دولار في مايو، منها مدفوعات سندات حكومية دولية صادرة عن وزارة المالية ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات خارجية أخرى.

وأعلن البنك أن الاحتياطات الأجنبية لديه تعتبر كافية لتغطية قيمة الواردات السلعية لمدة 5 أشهر.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خرجت استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، كما ارتفعت فاتورة الواردات نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية، ورافق هذا توسع مصر في الاستدانة من أسواق الدين الخارجية.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد -الذي أثاره جزئيًّا قلق المستثمرين في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا- من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14%، في 21 مارس الماضي.

يأتي الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي رغم الوديعة السعودية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، التي أعلن عنها في 30 مارس الماضي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، ورغم إصدار سندات بالعملات الأجنبية.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر نهاية العام الماضي إلى 145.5 مليار دولار، كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4 تريليونات و742 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2020 ( 255 مليار دولار).