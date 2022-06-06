البنك المركزي السوداني يصدر ورقة نقدية جديدة بقيمة 1000 جنيه

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الاثنين، إصدار ورقة نقدية جديدة فئة 1000 جنيه.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البنك قوله إن إصدار الورقة النقدية الجديدة جاء “استنادًا إلى سلطات البنك المركزي ومسؤولياته واختصاصاته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها”.

ولم يقدّم البنك أي أسباب أخرى تدفعه إلى إصدار الفئة الجديدة، وهي الكبرى بين الفئات المعتمدة في البلاد.

ويبلغ سعر صرف الدولار اليوم 570 جنيهًا سودانيًّا، مقارنة مع 375 جنيهًا عند التعويم الجزئي في فبراير/شباط 2021، ونحو 55 جنيهًا قبل ذلك التاريخ.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن الحكومة تتجه إلى خصخصة شركات يملكها الجيش، ضمن مساعٍ لتخفيف حدة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

وذكر وزير المالية أن الحكومة لا تزال في طريقها لإغلاق العديد من الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 650، وخصخصة أخرى.

وأضاف أن “جميع الشركات التجارية ستُطرح للاكتتاب العام، باستثناء الشركات المنتجة للأسلحة، وسيكون ذلك قريبًا”، دون أن يعلن تاريخًا محددًا.

بنك السودان المركزي يعلن عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه#سونا #السودان pic.twitter.com/dejjKVVjr1 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 6, 2022

ويعاني السودان ضائقة مالية متصاعدة منذ عام 2020، فاقمتها الحرب في أوكرانيا، التي قفزت بأسعار السلع الأساسية، وسط شح في النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الوقود والقمح والمدخلات الزراعية مثل الأسمدة. وينتج السودان نحو 600 ألف طن من القمح سنويًّا، أي أقل من الطلب المحلي البالغ 2.1 مليون طن.

وذكر وزير المالية السوداني أن بلاده تُجري محادثات مع دول الشرق الأوسط، للحصول على مساعدات.