هل يحل “خُبز البطاطا” أزمة نقص القمح في مصر؟ خبراء يجيبون (فيديو)

كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي قبل أيام عن تفكير الحكومة في إنتاج رغيف الخبز باستخدام خليط من دقيق القمح والبطاطا، الأمر الذي أثار ضجة وجدلًا في البلاد.

وقال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إنه يرى في إضافة البطاطا الحلوة إلى القمح لإنتاج رغيف الخبز حلًا عمليًا لمواجهة أزمة نقص القمح بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف صيام في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن محاولة إدخال بدائل أخرى مع القمح ليست جديدة وسبق أن كانت هناك محاولة لمزج دقيق القمح مع دقيق الذرة.

وأشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من القمح يصل إلى 180 كيلوغرامًا في العالم، مقارنة بنحو 80 كيلوغرامًا كمتوسط لاستهلاك الفرد في العالم.





أما د. يوسف أبو العزم الأستاذ المتفرغ في تكنولوجيا الصناعات الغذائية فقال إنه يجب القيام بمراحل كثيرة جدًا حتى يمكن إدخال البطاطا الحلوة في تصنيع الخبز.

وأوضح أن البطاطا الحلوة لا تحتوي على الكمية اللازمة من المواد الغذائية المطلوبة لإنتاج رغيف خبز صحي.

بدوره قال أحمد مخيمر عضو الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية بالجيزة إنه من غير المتوقع أن تنجح تجربة إضافة البطاطا الحلوة إلى القمح لإنتاج رغيف الخبز.

وأوضح أن السلطات المصرية ستبدأ مع بداية شهر يوليو/تموز في تغيير نسب الردة من القمح مما سيقلل كمية القمح المستوردة بنحو مليون ونصف المليون طن سنويًا.