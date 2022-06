ليبرون جيمس أول لاعب سلة ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين بثروة مليار دولار

أصبح نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت به مجلة فوربس.

ويحتل المهاجم البالغ 37 عاما -الذي بدأ مسيرته عام 2003، وفاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين 4 مرات، واختير أفضل لاعب في الموسم 4 مرات- المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين.

واحتل جيمس المرتبة الثانية في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرًا في العالم بين مايو/أيار 2021 ومايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، خلف صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.

وحقق النجم أرباحا طائلة من أعماله التجارية، إذ يمتلك أسهما في سلاسل مطاعم وشركات كبرى، إلى جانب حوالي 350 مليون دولار حصدها جيمس من مسيرته الاحترافية في دوري كرة السلة الأمريكي.

