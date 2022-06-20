المشروع الأكبر من نوعه في العالم.. قطر للطاقة تضم “كونوكو فيليبس” لشركات تطوير حقل غاز الشمال الشرقي (فيديو)

انضمت شركة (كونوكو فيليبس) الأمريكية إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة، للمشاركة في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي، بعد استحواذها على نسبة 3.1% من قيمة المشروع البالغة 28.75 مليار دولار.

ووقّعت قطر للطاقة مع كونوكو فيليبس، الاثنين، اتفاقية شراكة تمتد إلى عام 2054.

قطر للطاقة تختار كونوكو فيليبس شريكاً ثالثاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/AfDSxX5h6N — QatarEnergy (@qatar_energy) June 20, 2022

وبموجب الاتفاقية، تصبح قطر للطاقة وكونوكو فيليبس شريكتين في شركة مشروع مشترك تمتلك فيها قطر للطاقة حصة نسبتها 75%، بينما تمتلك كونوكو فيليبس حصة بنسبة 25%.

وستمتلك شركة المشروع المشترك 12.5% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 32 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة- إن مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي هو الأكبر من نوعه في العالم.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى “رفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونًا إلى 110 ملايين طن سنويًّا من خلال مشروع حقل الشمال الشرقي الذي سيبدأ إنتاجه عام 2026.

أعلنت قطر للطاقة اختيارها شركة كونوكو فيليبس شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/3oNg37u666 — QatarEnergy (@qatar_energy) June 20, 2022

وتوقّع الوزير القطري تصدير كميات أكبر من الغاز المسال إلى أوربا بمجرد بدء الإنتاج بعد التطوير.

ويتجه نحو 80% من الغاز القطري حاليًّا إلى آسيا، لكن النسبة التي يجري شحنها إلى أوربا سترتفع بما يتراوح من 40 إلى 50%.

وأعلنت شركة قطر للطاقة، خلال الأيام القليلة الماضية، اختيار شركتي (إيني) الإيطالية و(توتال إنرجيز) الفرنسية مستثمرَيْن في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% بالترتيب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن من المقرر إعلان شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، عن شريك رابع في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي.

وبشأن ارتفاع أسعار الغاز حاليًّا، قال الوزير القطري إن ذلك يُلحق الضرر بالطلب ويتسبب في تحوّل بعض المستهلكين إلى الفحم الحجري الأكثر تلويثًا للبيئة، مضيفًا أن هذا يتسبب في ارتفاع فاتورة الطاقة مما يؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي حول العالم.