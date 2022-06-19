قطر.. إيني الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير أكبر حقل للغاز في العالم (فيديو)

وقّعت قطر للطاقة وشركة (إيني) الإيطالية، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وجاء الإعلان في ختام منافسة بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، الذي سيرفع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليونًا إلى 110 ملايين طن سنويًّا.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن المشروع المشترك مع إيني سيحوز حصة 12.5% من توسعة حقل الشمال الشرقي، وأضاف في مؤتمر صحفي أن إيني ستملك 25% من المشروع المشترك.

كانت قطر للطاقة قد وقعت، الأحد الماضي، عقدا مماثلا مع شركة (توتال إنرجيز) الفرنسية بحصة تبلغ 6.25% من مشروع حقل الشمال الشرقي.

ويبلغ حجم الاستثمارات لتوسيع القدرات الإنتاجية لحقل الشمال 28 مليار دولار، كما يبلغ حجم التوسعة في المشروع 32 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت قطر للطاقة أنه من المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، إذ جرى الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريبًا.

وأعلنت قطر للطاقة -أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم- في فبراير/شباط 2020، أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال نحو 40% إلى 110 ملايين طن سنويًّا بحلول 2026 في المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع في العالم للغاز الطبيعي المسال.