الخطوط القطرية تحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخها

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، الخميس، تحقيق أرباح صافية بقيمة 5.6 مليار ريال قطري، نحو 1.54 مليار دولار، في العام المالي 2021-2022، وهي الأعلى في تاريخها.

وقالت الشركة، الناقل الوطني لقطر، في بيان إن هذه الأرباح “أكثر 200% من أعلى الأرباح السنوية التي حققتها الناقلة منذ تأسيسها”.

وأضاف البيان أن “هذه النتائج الإيجابية ليست الأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية فحسب، وإنما أيضًا على مستوى شركات الطيران العالمية الأخرى التي كشفت عن نتائجها المالية لهذا العام المالي”.

وذكر البيان أن إجمالي العائدات ارتفع إلى 52.3 مليار ريال قطري (14.4 مليار دولار) بزيادة 78% مقارنة بالعام المالي الماضي، و2% أعلى من المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال إن عائدات الركاب “نمت بنسبة 210% خلال العام المالي الماضي”، مشيرة إلى أنها نقلت 18.5 مليون مسافر “بزيادة بلغت 218% مقارنة بالعام المالي الماضي”.

كما شهدت عائدات القطرية للشحن الجوي “نموًا كبيرًا” بلغ 25% مقارنة بالعام المالي الماضي، “مع نمو سعة الشحن” بنسبة 25% سنويًا.

Qatar Airways Group announces a record profit in its 25 year history of US$ 1.54 billion for the FY 2021-2022https://t.co/xgAvL0uvIx#QatarAirways pic.twitter.com/8rck0GoN6v

— Qatar Airways (@qatarairways) June 16, 2022