الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي العام المقبل

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 101.6 مليون برميل يوميًّا في عام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط المرتفعة بشدة وضعف التوقعات الاقتصادية يلقي بظلال قاتمة على الآفاق المستقبلية.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًّا لها في تقريرها الشهري عن النفط، أن الإمدادات مقيَّدة بفعل العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وقالت “المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة”، متوقعة ارتفاع الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا أو 2.2% في 2023 بالمقارنة مع 2022، وأن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وتابعت “بالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأمريكي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز في الجانب السلبي”.

وستسهم الاقتصادات المتقدمة التي تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعظم نمو الطلب في 2022، بينما من المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كوفيد-19.

استعادة التوازن

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن القيود التي فرضتها الصين في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا تضع أكبر مستورد للنفط في العالم على مسار يفضي إلى تسجيله أول انخفاض في الطلب لهذا القرن.

وأدى تعافي الطلب بوجه عام والقيود على الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وزيادات الإنتاج المشوبة بالحذر من جانب تحالف (أوبك بلس) إلى دفع أسعار النفط لتتجاوز 139 دولارًا للبرميل في مارس/آذار. وجرى تداول خام برنت حول 120 دولارًا اليوم الأربعاء.

لكن وكالة الطاقة الدولية ذكرت إن الإمدادات ستعادل الطلب قريبًا، مضيفة أنه “بعد عمليات سحب ضخمة من المخزونات على مدى 7 أرباع سنوية متتالية، من المفترض أن يساعد تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي العالمي حتى نهاية العام أسواق النفط العالمية على استعادة التوازن”.

وأشارت الوكالة إلى أن التوازن قد يضطرب بفعل تشديد العقوبات على روسيا وتعافٍ أكبر للطلب الصيني وانقطاع الإمدادات من ليبيا ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بين دول (أوبك بلس).

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج مجموعة (أوبك بلس) بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًّا هذا العام مع إلغاء تخفيضاتها، لكنه قد ينكمش بمقدار 520 ألف برميل يوميًّا في 2023 مع سريان مفعول العقوبات المفروضة على النفط الروسي.