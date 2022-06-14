قبل اجتماع المركزي الأمريكي.. الدولار يقفز إلى ذروة عقدين والذهب قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في عقدين أمام سلة من العملات، الاثنين، مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ورهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وشهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع وتلقت أسواق الأسهم ضربة قوية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بـ1.02% إلى 105.209 وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002.

ويتوقع معظم المتعاملين في الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكن ثمة توقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وقال براد بكتل الرئيس العالمي للصرف الأجنبي في جيفريز في مذكرة “زيادة قدرها 75 (نقطة أساس) ستكون بالتأكيد مفاجأة لمن يتمسكون بزيادة عند 50 نقطة أساس”.

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في 4 أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 1824.21 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو/ أيار عند 1810.90 دولارات في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بـ0.2% إلى 1827.80 دولارا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك بوصفه أداة للتحوط من التضخم.

وقفزت مساء أمس الاثنين، التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم. وسيكون رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس هو الأكبر منذ عام 1994.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية بـ0.5% إلى 21.16 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بـ0.4% إلى 936.77 دولارا، كما صعد البلاديوم بـ0.4% إلى 1804.17 دولارات.