تصل إلى 75%.. قناة السويس تمدد العمل بتخفيضات لناقلات النفط والغاز حتى نهاية 2022

قالت قناة السويس المصرية، الثلاثاء، إنها قررت تمديد العمل بتخفيضات لناقلات النفط الخام حتى نهاية 2022.

وتحصل ناقلات النفط القادمة من أو متجهة إلى موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي ومتجهة إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من ميناء كراتشي وحتى ميناء كوشين في غرب الهند على تخفيض قدره 35 % من رسوم العبور العادية.

وستحصل الناقلات العاملة حتى الموانئ التي تقع شرق ميناء كوشين على تخفيض 75%، وكذلك الناقلات العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية ابتداء من كولومبيا وبين موانئ آسيا بدءا من ميناء كراتشي وما شرقه.

تخفيضات لناقلات الغاز

وقالت الهيئة، الإثنين، في منشور إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال من يوليو/ تموز وحتى نهاية العام.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس.

بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75%.

كما أفاد منشور آخر بتاريخ الأحد أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي و “الخليج العربي” وموانئ غرب الهند حتى ميناء كوتشي ستحصل على خصم بنسبة 30%، بينما ستحصل الناقلات العاملة من الموانئ التي تقع شرق كوتشي حتى ما قبل سنغافورة على خصم بنسبة 55%، فيما ستحصل الناقلات التي تعمل حتى موانئ سنغافورة وما شرقها على خصم بنسبة 70%.