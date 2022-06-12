بعد بيعها.. إطلاق شعار جديد لمطاعم ماكدونالدز في روسيا

أعرب رجل الأعمال الروسي ألكسندر غوفور الذي اشترى شركة ماكدونالدز الروسية عزمه افتتاح ما بين 50 إلى 80 مطعما أسبوعيا.

وقال غوفور في مقابلة تلفزيونية “نفتتح غدا 15 مطعما، ثم نفتح ما يصل إلى 50 مطعما في غضون أسبوع في موسكو وضواحيها، وسنفتح كل أسبوع من 50 إلى 80 مطعما. سنفتح جميع المطاعم البالغ عددها 850 في غضون شهر ونصف حتى شهرين”، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في الشرق الأقصى وسيبيريا والأورال.

وفي 14 مارس / آذار الماضي، باعت سلسلة المأكولات السريعة الأمريكية شبكتها المؤلفة من 850 مطعما في روسيا لغوفور الذي كان يمتلك رخصة تشغيل مطاعمها، وذلك ردا على بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.

وعلى غرار ماكدونالدز، أعلنت كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات حول العالم تعليق نشاطاتها في روسيا، مثل أبل ومايكروسوفت ويوتيوب وديل وبايبال وغيرها.

وكانت ماكدونالدز توظف نحو 62 ألف شخص في روسيا وأصبحت الإزالة السريعة لحرف الـ”إم” الذي كان على شكل أقواس ذهبية لحظة رمزية في الهجرة الجماعية للشركات الأجنبية من البلاد ردا على الحرب الروسية.

وقالت الشركة الأمريكية إن غوفور وافق على الإبقاء على الموظفين لعامين على الأقل بناء على شروط مماثلة بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الحالية للموردين والملاك والمنافع في إطار عملية البيع.

وسبق أن كشفت تقارير إعلامية روسية أنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” في روسيا باسم جديد.

وقالت صحيفة إزفيستيا” الروسية، إنه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” باسم “Mc”.

ووفقا لمصادر الصحيفة فإنه سيتم الإبقاء على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا في سيادتها