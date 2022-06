أمريكا.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 40 سنة وبايدن يدعو إلى بذل جهد أكبر لإبطائه

عاد التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في مايو/ أيار بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا لم يصل إليه منذ 40 سنة، في حين دعا الرئيس جو بايدن إلى بذل “جهد أكبر وأسرع” في هذا الصدد.

وبلغت نسبة التضخم السنوي 8.6% مقابل 8.3% في أبريل/ نيسان، بحسب مؤشر أسعار المستهلكين الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة.

وقال بايدن في بيان “علينا بذل جهد أكبر وأسرع لإبطاء التضخم”، مذكرًا بأن الموضوع يشكل أولويته الاقتصادية. وتشكل هذه الأرقام نبأ سيّئًا لبايدن خصوصًا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونغرس.

وقال بايدن “ستواصل إدارتي فعل كل ما في وسعها لخفض الأسعار للشعب الأمريكي”، داعيًا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعًا قانونًا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار، وشدد على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي “دورًا يجب تأديته لخفض التضخم”.

ووجّه بايدن انتقادات إلى الشركات النفطية الأمريكية الكبرى، داعيًا إياها إلى “عدم استغلال الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع على العائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار”.

Skyrocketing gas prices, inflation hitting American families… who asked to go back to the Carter administration??https://t.co/M8GhRDyQkX

— Rep. Yvette Herrell (@RepHerrell) June 10, 2022