العاشر على العالم.. بنك عملاق للبذور معرض للخطر مع احتدام الحرب في أوكرانيا

في خزائن تحت الأرض بالقرب من ساحات القتال في أوكرانيا، يتعرض الرمز الجيني لما يقرب من ألفي محصول لخطر التدمير الأبدي.

واشتد القلق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تضررت منشأة أبحاث بالقرب من بنك البذور الوطني في أوكرانيا، وفقا لـ(كروب تراست)، وهي منظمة غير ربحية أنشأتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بهدف حماية تنوع المحاصيل.

ويقع مقر كل من تلك المنشأة وبنك البذور الأوكراني في خاركيف بشمال شرق أوكرانيا والتي تتعرض لقصف مكثف من القوات الروسية.

وقالت (كروب تراست) إن منشأة الأبحاث تعرضت للقصف، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

ولم يتم أخذ نسخ سوى لـ 4% فقط من بذور المستودع الأوكراني، وهو عاشر أكبر مكان للتخزين من نوعه في العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن شتيفان شميتس المدير التنفيذي لكروب تراست قوله: “ستكون خسارة مأساوية إذا تم تدمير بنك البذور الأوكراني”.

وأشار شميتس إلى أن “بنوك البذور نوع من التأمين للحياة البشرية”، موضحا أنها “توفر المواد الخام لتربية سلالات نباتية جديدة مقاومة للجفاف والآفات الجديدة والأمراض الجديدة ودرجات الحرارة المرتفعة”.

وقال تقرير لرويترز إن الباحثين يعتمدون على المواد الجينية المتنوعة التي تخزنها بنوك البذور لتربية نباتات يمكنها مقاومة تغير المناخ أو الأمراض.

وازدادت أهمية ذلك لضمان إنتاج ما يكفي من الغذاء كل موسم لإطعام سكان الأرض، 7.9 مليار شخص، في وقت أصبح فيه الطقس في العالم أكثر قسوة.

وفي الوقت ذاته، أدت حرب روسيا على أوكرانيا، ثالث ورابع أكبر مصدّرين للحبوب في العالم على الترتيب، إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية وخطر ندرة الغذاء مع اندلاع الاحتجاجات في البلدان النامية التي تستفيد في المعتاد من الحبوب الأوكرانية.

وقدمت الحرب في سوريا درسا في أهمية تخزين البذور باستخدام قبو سفالبارد العالمي للبذور في النرويج، وهو أكبر وأهم مرفق لتخزين احتياطيات البذور في العالم.

ففي عام 2015، تمكن قبو سفالبارد من إرسال عينات بديلة من القمح والشعير والأعشاب المناسبة للمناطق الجافة إلى الباحثين في لبنان بعد تدمير بنك بذور بالقرب من حلب.

وفي المجمل يوجد في قبو سفالبارد، الذي أقيم عند سفح جبل في القطب الشمالي، ما يزيد على مليون عينة من البذور.

ويتضمن ذلك 4% من بذور أوكرانيا البالغ عددها 150 ألفا وتمثل أكثر من 1800 محصول.

وجمعت منظمة كروب تراست، التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، الأموال اللازمة لأوكرانيا لأخذ نسخ من البذور، لكن المشكلات الأمنية واللوجستية المرتبطة بالحرب والدورات الطبيعية تعني أن من الصعب التعجيل بهذه العملية.

وقال شميتس إنه في أفضل الأحوال يمكن نسخ حوالي 10% من البذور الأوكرانية في غضون عام لأنها تحتاج إلى زراعتها ونموها وحصادها في الوقت المناسب قبل استخراج نسخ منها وإرسالها إلى سفالبارد.

وأحد الإجراءات الطارئة هو التخلي عن النسخ وشحن المجموعة إلى سفالبارد، لكن شميتس قال إن هذا قد لا يكون ممكنا في زمن الحرب.