إلغاء الرسوم الجمركية.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة الثلاثاء

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي غدا الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية عن 96% من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية “تشمل أيضا القضايا التنظيمية والجمارك، والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية”.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات بخصوص ما أوردته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي، قد وصلت إلى الإمارات أمس الأحد للتوقيع على الاتفاق، بحسب ما ذكره سفير تل أبيب لدى الإمارات أمير حايك عبر حسابه على تويتر.

