إلغاء الرسوم الجمركية.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة الثلاثاء

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي غدا الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية عن 96% من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية “تشمل أيضا القضايا التنظيمية والجمارك، والتعاون والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية”.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات بخصوص ما أوردته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي، قد وصلت إلى الإمارات أمس الأحد للتوقيع على الاتفاق، بحسب ما ذكره سفير تل أبيب لدى الإمارات أمير حايك عبر حسابه على تويتر.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية “ضمن جزء من رحلتها إلى الإمارات، ستوقع الوزيرة باربيباي أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في التحصين المتقدم وستجتمع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية”.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية بحسب ذات البيان “من خلال طريقنا المشترك، سنساهم في رفاهية المواطنين ونجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل”.

وأضافت “إنها أول اتفاقية تجارة مع دولة عربية تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية”.

يشار إلى أنه في 13 أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على تطبيع العلاقات. وتلا ذلك سيل من اتفاقيات السلام اللاحقة التي أبرمتها تل أبيب مع عدد من الدول العربية.

وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع مع إسرائيل التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي، الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.