الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر

واصلت الليرة التركية هبوطها مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 16.35 ليرة مقابل الدولار، وفقدت الليرة 18% من قيمتها هذا العام.

وأرجع محللون استمرار خسائر الليرة لأسباب من بينها التوترات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والسياسة النقدية الفضفاضة التي تتبعها البلاد.

ووفق وكالة (بلومبرغ) للأنباء، تراجعت الليرة بـ1.6% إلى 16.35 ليرة لكل دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، حينما هبطت إلى 18.4 ليرة مقابل الدولار في أعقاب سلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة، قبل أن تنهي العام على خسائر بلغت 44%.

وتصدر وسم #DolarTL مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مع تجاوز الدولار عتبة الـ16 ليرة تركية لكل دولار، وعبر بعض الناس عن خوفهم من وصول سعر الصرف إلى مستوياته السابقة عند 18 ليرة وتكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الجنوني الذي سبّبه تراجع الليرة التركية.

وطالب المواطنون الأتراك الحكومة بالتدخل العاجل لمنع حصول كارثة، حسب وصفهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد -مطلع هذا الشهر- أن بلاده ستتمكن من تجاوز غلاء الأسعار خلال فترة وجيزة.

وأشار أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي يواجه منذ مدة تحديات حقيقية، مبينا أن جزءًا من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكية.