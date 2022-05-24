لنقص الرقائق الإلكترونية.. تويوتا تخفض إنتاجها عالميا بـ100 ألف سيارة في يونيو

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو/ حزيران بسبب نقص أشباه الموصلات.

ولم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 ملايين سيارة في العالم بحلول مارس/ آذار 2023.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في مدينة شنغهاي الصينية، وسيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في 10 مصانع في مايو/ أيار ويونيو.

وقالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا من يونيو إلى أغسطس/ آب، مضيفة أن نقص الرقائق الإلكترونية وتفشي كوفيد-19 وعوامل أخرى “تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل”.

ويواجه مصنعو وموردو السيارات نقصًا كبيرًا في الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، نتج عن الزيادة الهائلة في الطلب على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وبدأت مشكلة نقص الرقائق العالمية عام 2020 بعد أن فرضت العديد من الدول إغلاقًا تامًّا بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى تضرر دورة الإنتاج والإمداد.

وتعرضت الإمدادات لضربة كبيرة العام الماضي بعد عاصفة أوقفت الإنتاج في الولايات المتحدة، واندلاع حريق في مصنع تملكه شركة توريد أشباه الموصلات (رينيساس إلكترونيكس) في اليابان.

وشكلت المصانع المتضررة في كلا البلدين معا 50% من رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات على مستوى العالم.

وأجبر هذا النقص العديد من المصنعين على تخفيض الإنتاج أو وقفه؛ وامتدت فترات انتظار موديلات سيارات الركاب الشهيرة والفاخرة إلى 12 شهرًا لبعض الطرازات.

ومع ضغوط الطلب المتزايد، وبقاء العرض على حاله، يتوقع خبراء أن تستمر معضلة نقص الرقائق العالمية حتى العام القادم.