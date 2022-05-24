“ستاربكس” تغادر السوق الروسية وتغلق 130 مقهى

أعلنت شركة ستاربكس للقهوة مغادرة السوق الروسية وإغلاق 130 مقهى للشركة في البلاد.

وقالت الشركة في مذكرة وجهتها إلى موظفيها العاملين في روسيا إنها قررت إغلاق جميع مقاهيها الـ130 في البلاد، مؤكدة أنه لم يعد لعلامتها التجارية وجود في روسيا.

وأضافت الشركة أنها ستواصل دفع رواتب موظفيها الروس البالغ عددهم نحو 2000 مدة 6 أشهر، وتساعدهم على الانتقال إلى وظائف جديدة.

ويأتي قرار شركة ستاربكس عقب خطوة مماثلة من شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة الأسبوع الماضي، إذ قررت بيع جميع محلاتها التي تملكها لصاحب الامتياز المحلي ألكسندر غوفور، لكنها لم تسمح له باستخدام اسمها أو قائمتها للطعام.

وتمتلك مقاهي ستاربكس في روسيا وتديرها مجموعة الشايع وهي مشغل امتياز مقرها الكويت.

ودخلت ستاربكس السوق الروسية عام 2017. وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت ستاربكس في أوائل مارس/ آذار الماضي أنها ستُبقي مقاهيها الروسية مفتوحة لكنها ستتبرع بالأرباح لجهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.

وبحسب دراسة أعدتها جامعة “ييل” الأمريكية فإن أكثر من 1000 شركة انسحبت أو علقت عملها أو توسعها في روسيا حتى أمس الاثنين.

ويتم تحديث هذه القائمة يوميا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 28 فبراير/شباط، وعندما نُشرت هذه القائمة أول مرة لم تكن تضم سوى عشرات من الشركات، ثم ساهمت الضغوط والعقوبات في دفع العديد من الشركات إلى الانسحاب من روسيا خلال الشهرين الماضيين.