الدولار يرتفع مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما واليورو والذهب يتراجعان

ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى، اليوم الاثنين، مقتربًا من أعلى مستوياته في 20 عامًا، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

كما تعرّض اليورو لضغوط، بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء.

والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل/نيسان، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1 % خلال اليوم، وهبط اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار إلى 129.91 ينًا.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.

الذهب يتراجع

وتراجعت أسعار الذهب مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع المجلس الاحتياطي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1890.69 دولارًا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 1893.40 دولارًا.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة -التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي- اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو/أيار، وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل، لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 اليوم الاثنين، مما شكل ضغطًا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب 2% يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي، لكنه أنهى شهر أبريل/نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.66 دولارًا للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2% إلى 929.51 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 1.7% إلى 2281.99 دولارًا.