تساهم في تحررها من النفط الروسي.. ألمانيا تحصل على 4 محطات عائمة للغاز المسال

استأجرت ألمانيا 4 محطات عائمة لتوريد الغاز المسال منها 2 يُنتظر أن تصلا إلى ألمانيا خلال النصف الثاني من هذا العام.

ووفقاً لصحيفة (هاندلسبلات)، فإن هذه المحطات العائمة ستساهم في دعم ألمانيا للتحرر من امدادات الغاز الروسي. وقد أعرب جيورغ بروكوبيو، صاحب شركة دوناغاز اليونانية، عن سعادته “بتسليم هاتين المحطتين لألمانيا من أجل التزود بالغاز المسال والمساهمة بذلك في بناء مستقبل خال من ثاني أكسيد الكربون”.

وذكرت الصحيفة أن بروكوبيو لم يكن يتصور في عام 2016، عندما منح صفقة بناء هاتين الشاحنتين لإحدى شركات الملاحة البحرية الصينية، أن حرباً ستتم في أوكرانيا أو أن تكون هناك أزمة في مجال الطاقة. وقد تأكد أن رؤية رجل الأعمال اليوناني كانت صائبة، إذ شهدت تكاليف استئجار شاحنات الغاز المسال ارتفاعاً ملموساً خلال الأشهر الأولى من استلامه الشاحنتين العام الماضي، إذ ارتفعت من 50 ألف دولار إلى أكثر من 300 ألف دولار لليوم الواحد.

وأكدت الصحيفة أن ألمانيا سيمكنها أن تضخ عبر المحطات الأربع العائمة، ما مجموعه 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً في شبكة الطاقة الألمانية. ويشكل ذلك ثلثي الغاز، الذي استوردته ألمانيا من روسيا في العام الماضي.

وحسب الصحيفة فإن تأجير المحطتين العائمتين لألمانيا بمبلغ 200 ألف دولار في اليوم الواحد، لا يدر فقط أرباحاً على رجل الأعمال اليوناني جيورغ بروكوبيو، بل يشكل أيضاَ بالنسبة إليه تنويعاً لمصادر دخله. فقد كانت أعماله متوقفة حتى الآن على التجارة مع روسيا، إذ استأجر عدداً من السفن لشركة الطاقة الروسية غاز بروم ولمحطة الغاز المسال التي تملكها في بلدة “جمال” الروسية.

واختتمت الصحيفة بأن الشركة اليونانية “Dynagas” لا تخرق حسب رأيها، قرار أمريكا والاتحاد الأوربي حول فرض عقوبات ضد روسيا، لأن هذه العقوبات لا تشمل نقل الغاز. غير أن ذلك يمكن أن يتغير، حسب اعتقاد الصحيفة، في حالة توسيع نطاق العقوبات. وقد قررت بريطانيا أخيراً مقاطعة بواخر الشحن المستعملة من قبل الشركات الروسية.

ويرى مراقبون أن حصول ألمانيا على 4 محطات عائمة للغاز المسال يدخل ضمن الخطة التي وضعها وزير الاقتصاد روبرت هابيك حول الإسراع في توفير أكبر كمية من الغاز قبل حلول فصل الشتاء المقبل. وتهدف هذه الخطة إلى العمل على رفع احتياطات الغاز في ألمانيا إلى 80 أو90% خلال الأشهر المقبلة، علماً بأن هذه الاحتياطات لا تزيد حالياً على30%. وفي انتظار بناء محطات ثابتة على اليابسة لتوريد الغاز المسال، قررت الحكومة الألمانية العمل بسرعة على إنشاء محطات عائمة في بعض الموانئ في شمال البلاد.