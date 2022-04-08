غلاء الأسعار يؤثر في مشتريات المصريين من احتياجات رمضان (فيديو)

قال متسوقون في أحد أسواق العاصمة المصرية القاهرة إنهم يحاولون تغيير عادات الشراء بعد الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وقال أحد المتسوقين لوكالة رويترز إنه قرر تقليل الكميات التي يشتريها بمقدار النصف، مشيرًا إلى أن الأسعار هذا العام مرتفعة عن الأعوام السابقة.

وقال آخرون إن الأسعار زادت مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال في متناول أيدي الأسر المتوسطة الدخل.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 14% تقريبًا الشهر الماضي بعد أن دفعت حرب روسيا على أوكرانيا المستثمرين الأجانب لسحب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية، مما ترتب عليه تراكم ضغوط على العملة المحلية.

كما حملت الحرب في أوكرانيا مصر تكاليف أعلى لاحتياجاتها الكبيرة من واردات القمح، فضلًا عن خسارة عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

وتُعد روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسين للقمح إلى مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع نحو 4 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت بنهاية مارس إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار في نهاية فبراير/شباط.

ومن المفترض أن يتضمن حجم الاحتياطيات لشهر مارس وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، قالت السعودية إنها أودعتها لدى البنك المركزي المصري قبل نهاية الشهر، مما يشير إلى أن نطاق الضغوط التي سببتها الحرب في أوكرانيا على الاحتياطيات كان أكبر.

واستمرت الاحتياطيات أعلى قليلًا من 40 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.