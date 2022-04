الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت “أعلى المستويات” بسبب حرب أوكرانيا

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت “أعلى المستويات على الإطلاق” في مارس/ آذار المنصرم عندما عرقل الصراع في أوكرانيا صادرات القمح والحبوب.

وقالت المنظمة في تحليل نشرته على تويتر إن مؤشر أسعار السلع الغذائية لديها ارتفع بنسبة 12.6% بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار “في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990”.

وعزت المنظمة الزيادة بشكل أساسي إلى مؤشر الفاو لأسعار الحبوب الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بشهر فبراير مدفوعًا بالزيادات الكبيرة في أسعار القمح وجميع الحبوب الخشنة.

🔴FAO information note assesses the risks to food supply chains & food security emanating from the conflict in Ukraine.

The analysis provides policy recommendations to reduce impact on global markets & on the most vulnerable populations.

➡️https://t.co/IG43G7KMRT pic.twitter.com/85XvDlVBLL

— FAO (@FAO) April 7, 2022