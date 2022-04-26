الدولار يسجل ذروة في عامين بسبب عودة كورونا للصين والذهب يعاود الارتفاع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين، اليوم الثلاثاء، بينما نزل اليورو إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020، إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد-19 وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لدعم الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسيين، 0.2 % إلى 101.92 نقطة.

وهبط اليورو 0.3 % إلى 1.068 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 عندما كانت الأسواق مضطربة بفعل المخاوف من انتشار كوفيد-19.

وتضرر اليورو بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإقليمي الأوربي وأيضًا بسبب التوقعات بأن البنك المركزي الأوربي سيتحرك بشكل أبطأ بكثير من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

وقال المحللون في وستباك في مذكرة “ما زال الرهان على مزيد من الارتفاع (لمؤشر الدولار) رهانا جيدا. مخاطر النمو في الصين آخذة في الارتفاع مع استمرار السلطات في حملة مكافحة كوفيد الشرسة، ولا تزال الظروف فيما يتعلق بأوكرانيا متقلبة، ولا يزال حديث الاحتياطي الاتحادي متشددا كما كان دائما”.

وصعدت عملة بيتكوين المشفرة 0.56% إلى 40668 دولارا، فيما سجلت عملة إيثر 3008 دولارات.

ارتفاع الفائدة

والشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بادئا سلسلة من الزيادات الإضافية التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام بهدف منع الاقتصاد من الإنهاك وخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 عقود.

ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق. فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 7.9% الشهر الماضي.

أسعار الذهب تعاود الصعود

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، ليعاود الصعود فوق مستوى 1900 دولار للأوقية، مع تنامي المخاوف بشأن فرض إغلاقات مطولة في الصين، مما يهدد النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

ويتأثر الذهب بعدة عوامل متضاربة مؤخرًا، منها متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية، وعودة تفشي فيروس كورونا في الصين التي عززت الإقبال على الأصول الآمنة للاستثمار.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.37 بالمئة أو 7.10 دولارات لتسجل 1903 دولارات للأوقية، وكانت الأسعار سجلت أقل مستوى منذ 25 فبراير/شباط الماضي بتعاملات يوم الإثنين.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذًا آمنًا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.