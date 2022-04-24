صادرات تركيا من الأثاث المنزلي تتجاوز المليار دولار في 3 أشهر

تجاوزت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي، المليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 1.1 مليار دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدّري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول، اليوم الأحد، زادت صادرات القطاع خلال المدة المذكورة 27.5%، مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، مسجلة 1.1 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والعراق وليبيا في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية.

وقال رئيس اتحاد مصدّري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول، أركان أوزكان، لوكالة الأناضول إن القطاع يسهم بمليارات الدولارات في صادرات البلاد كل عام، وأن النجاحات في الإنتاج والتصدير مكّن القطاع من الوصول إلى الصدارة في العديد من أسواق البلدان المتقدمة.

ويهدف قطاع الأثاث التركي إلى تحقيق صادرات بقيمة 6 مليارات دولار في نهاية عام 2022، بحسب الاتحاد التركي لمصنّعي الأثاث، وتعد ولايات إسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.

كان وزير التجارة التركي، محمد موش، قد أعلن ارتفاع قيمة صادرات بلاده بنسبة 19.8% خلال مارس/آذار الماضي، لتبلغ 22.7 مليار دولار، وأن عائدات صادرات مارس الماضي، حطّمت رقمًا قياسيًا لتبلغ أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية.

وأوضح موش أن الصادرات التركية تواصل النمو القياسي منذ مطلع العام الجاري، لافتًا إلى تحطيمها الرقم القياسي في الشهرين الأول والثاني من 2022.

وسجّلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 32.8% في 2021 مقارنة بالعام السابق، وبلغ حجمها 225 مليارًا و291 مليون دولار.