للمرة الثانية في 2022.. مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه، اليوم الجمعة، بواقع 25 قرشًا لكل لتر، فيما أبقت على أسعار السولار من دون تغيير.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن تعديل أسعار البنزين جاء ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي.

ووفق للتعديل الجديد يكون سعر البنزين 80 أوكتان 7.5 جنيهات (41 سنتًا)، والبنزين 92 أوكتان 8.75 جنيهات (47 سنتًا)، والبنزين 95 أوكتان 9.75 جنيهات (53 سنتًا).

وثبتت الوزارة سعر السولار عند 6.75 جنيهات (37 سنتًا).

وقالت الوزارة إن التسعيرة الجديدة تسري ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وهذه ثاني مرة ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار البنزين منذ بداية عام 2022، إذ جرى تعديل الأسعار، في يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة 25 قرشًا على جميع أنواع البنزين.

وتصدّر وسم “أسعار_البنزين” قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر في مصر، بعد قرار رفع الأسعار.

ونشر المدونون تغريدات تعبّر عن الغضب من الزيادة التي باتت بصفة دورية لافتين إلى أنها تزيد من أعباء المواطن وتثقل كاهله.

وقال مغرّدون إن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة أسعار السلع ووسائل النقل الأمر الذي يزيد عبء محدودي الدخل.

كنت ها افول انبارح وكسلت ..فولت النهاردة ..

ربنا يعوض عليا في الربع جنيه 😮‍💨😉⛽️#أسعار_البنزين pic.twitter.com/I9NmhsI5nl — 𝙈𝙊𝙉𝙄𝙍 𝙒𝘼𝙎𝙁𝙔 (@Monir_Wasfy) April 15, 2022

وشكّلت الحكومة المصرية لجنة التسعير التلقائي في عام 2018، ومنذ ذلك الحين بدأت بإعادة النظر في الأسعار كل 3 أشهر، تبعًا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر الصرف في السوق المحلية.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعًا وخفضًا في حدود 10% أو ثبات الأسعار.

وتعتمد اللجنة في اتخاذ قرار تحريك الأسعار على أسعار البترول العالمية للبترول، وكذلك أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج للمواد البترولية.

حلقة الاختيار النهاردة هتبقي عن أزمة البنزين أيام الإخوان 😑 pic.twitter.com/LWlxJE6oz5 — جناب المواطن 😑 (@Eslamabdelwaha) April 15, 2022

الحمدلله 🤲🌙 الحكومة وهي بتناقش زيادة الوقود 😁

اشمعنى بقى #السولار ، كل حاجه زادت جات يعني ع #السولار ، زودوه بالمرة ، ده ربع جنيه مش فارقة يعني .

لأ .. عشان الناس .. لازم نراعيها .#أسعار_البنزين #رمضان_كريم https://t.co/5KUGKld6lK — aymansalama (@aymansalama726) April 15, 2022

ليه زودوه دلوقتي مع ان العيد قريب؟ https://t.co/0JLURDdwmX — Heba 🧙‍♀️ (@HebaFikry) April 15, 2022

انا بقيت بخاف من يوم الجمعه https://t.co/OlsW1gB6Zi — ̨ا̍بڔٰا̍هۑْۧمۘ ۛ ּ؏ـبدٰا̍ڶحۡڪٻۧمۘ (@hima_hakim7) April 15, 2022

غريبه مع اننا ملعبناش ماتشات امبارح https://t.co/X7zrodeBkO — Samy (@samym7mdd) April 15, 2022