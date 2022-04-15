اقتصاد|مصر

للمرة الثانية في 2022.. مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا

وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه، اليوم الجمعة، بواقع 25 قرشا لكل لتر (غيتي - أرشيفية)
15/4/2022-|آخر تحديث: 15/4/202208:25 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه، اليوم الجمعة، بواقع 25 قرشًا لكل لتر، فيما أبقت على أسعار السولار من دون تغيير.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن تعديل أسعار البنزين جاء ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي.

ووفق للتعديل الجديد يكون سعر البنزين 80 أوكتان 7.5 جنيهات (41 سنتًا)، والبنزين 92 أوكتان 8.75 جنيهات (47 سنتًا)، والبنزين 95 أوكتان 9.75 جنيهات (53 سنتًا).

وثبتت الوزارة سعر السولار عند 6.75 جنيهات (37 سنتًا).

وقالت الوزارة إن التسعيرة الجديدة تسري ابتداءً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وهذه ثاني مرة ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار البنزين منذ بداية عام 2022، إذ جرى تعديل الأسعار، في يناير/كانون الثاني الماضي، بزيادة 25 قرشًا على جميع أنواع البنزين.

وتصدّر وسم “أسعار_البنزين” قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر في مصر، بعد قرار رفع الأسعار.

ونشر المدونون تغريدات تعبّر عن الغضب من الزيادة التي باتت بصفة دورية لافتين إلى أنها تزيد من أعباء المواطن وتثقل كاهله.

وقال مغرّدون إن ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي بشكل تلقائي إلى زيادة أسعار السلع ووسائل النقل الأمر الذي يزيد عبء محدودي الدخل.

وشكّلت الحكومة المصرية لجنة التسعير التلقائي في عام 2018، ومنذ ذلك الحين بدأت بإعادة النظر في الأسعار كل 3 أشهر، تبعًا لأسعار النفط في الأسواق العالمية وسعر الصرف في السوق المحلية.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعًا وخفضًا في حدود 10% أو ثبات الأسعار.

وتعتمد اللجنة في اتخاذ قرار تحريك الأسعار على أسعار البترول العالمية للبترول، وكذلك أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج للمواد البترولية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل