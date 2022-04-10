ارتفاع التضخم في مصر لأكثر من 12% خلال شهر واحد

صعد تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال مارس/آذار الماضي، 12.1% على أساس سنوي من 10% في الشهر السابق له، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، بقيادة الطاقة والغذاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عبر بيان، اليوم الأحد، إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس بنسبة 2.4%، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2% نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3% والزيوت 36.2% والحبوب والخبز 24.5%.

كما ارتفعت أسعار قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 5% في مارس على أساس سنوي، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9%، والتعليم 13.9%، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6%.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

كان معدل التضخم قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في 31 شهرا خلال شهر فبراير/ شباط، كان ذلك قبل نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي أعلنها الغرب على روسيا وما تبعها من تأثيرات على أسواق السلع العالمية، وأيضا قبل تخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.