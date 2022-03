بعد دعوات لمقاطعتها.. ماكدونالدز تغلق 850 مطعمًا لها في روسيا

أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، الثلاثاء، أنها قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل موقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

وستستمر المجموعة بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 62 ألفًا في روسيا، حسب ما أكد المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي.

وكانت ماكدونالدز حتى الآن من بين الشركات الأمريكية الكبرى التي اختارت عدم مغادرة أوكرانيا بعد أسبوعين على بدء الهجوم الروسي.

وكان وسم #BoycottMcDonalds #قاطعوا ماكدونالدز قد ظهر في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

I'm not lovin' it. @McDonalds is continuing to do business as normal in Russia, which means the corporate and sales taxes it pays there DIRECTLY support Putin's illegal and murderous war in Ukraine. #BoycottMcDonalds pic.twitter.com/Kh7eWIuqUJ — Incunabula (@incunabula) March 4, 2022

Our silence gives consent. If @McDonalds & @CocaCola refuse to speak or act against Russia's illegal & unprovoked invasion of Ukraine, then we, as consumers, must make ourselves heard! We are all in this together… where do you stand? ✊🇺🇦❤ #BoycottCocaCola #BoycottMcDonalds pic.twitter.com/qorh4YuLqT — Charlie 🇺🇦 (@charliewagwag) March 7, 2022

#BoycottMcDonalds McDonald's Disgracefully Continues To Support Russia's War Machine, UKRAINIAN LIFES ARE MORE IMPORTANT THAN A BIG MAC pic.twitter.com/Xv8bMjXIUV — Paul Smith (@PaulBmwTech) March 7, 2022

وقال كيمبينسكي “الوضع صعب للغاية لماركة عالمية مثلنا ويجب أخذ الكثير من الاعتبارات في الحسبان” مشيرًا إلى الموظفين فضلًا عن المزودين والزبائن.

وتشكل روسيا حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80% من المطاعم التي تحمل اسمها 9% من إيرادات المجموعة الأمريكية و3% من أرباحها التشغيلية.

وأضاف المدير العام للشركة في رسالته “في الوقت ذاته احترام قيمنا يعني أنه لا يسعنا أن نتجاهل المعاناة البشرية غير المجدية الحاصلة في أوكرانيا”.

وأضاف “ستواصل ماكدونالدز تقييم الوضع لمعرفة إن كان ثمة حاجة إلى تدابير إضافية”.

وقال “من المستحيل حاليًا التكهن” بموعد إعادة فتح المطاعم. فإلى جانب الوضع الإنساني، ينبغي على المجموعة أيضًا أن تتعامل مع الاضطرابات في سلاسل التوريد ومشاكل تشغيلية أخرى.

I'm old enough to remember the role of boycotts in bringing down apartheid. Even in NZ you can do something to help Ukraine. #BoycottCocaCola#BoycottMcDonalds

McDonalds and Coca-Cola boycott calls grow over Russiahttps://t.co/9jPaKdn2Fx — Tony (@TB_inaleakyboat) March 8, 2022

