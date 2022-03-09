اقتصاد|روسيا

بعد دعوات لمقاطعتها.. ماكدونالدز تغلق 850 مطعمًا لها في روسيا

أحد فروع سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة في العاصمة الروسية موسكو (غيتي)
8/3/2022-|آخر تحديث: 9/3/202212:29 AM (مكة المكرمة)

أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، الثلاثاء، أنها قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل موقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

وستستمر المجموعة بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 62 ألفًا في روسيا، حسب ما أكد المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي.

وكانت ماكدونالدز حتى الآن من بين الشركات الأمريكية الكبرى التي اختارت عدم مغادرة أوكرانيا بعد أسبوعين على بدء الهجوم الروسي.

وكان وسم #BoycottMcDonalds #قاطعوا ماكدونالدز قد ظهر في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال كيمبينسكي “الوضع صعب للغاية لماركة عالمية مثلنا ويجب أخذ الكثير من الاعتبارات في الحسبان” مشيرًا إلى الموظفين فضلًا عن المزودين والزبائن.

وتشكل روسيا حيث تدير ماكدونالدز مباشرة 80% من المطاعم التي تحمل اسمها 9% من إيرادات المجموعة الأمريكية و3% من أرباحها التشغيلية.

وأضاف المدير العام للشركة في رسالته “في الوقت ذاته احترام قيمنا يعني أنه لا يسعنا أن نتجاهل المعاناة البشرية غير المجدية الحاصلة في أوكرانيا”.

وأضاف “ستواصل ماكدونالدز تقييم الوضع لمعرفة إن كان ثمة حاجة إلى تدابير إضافية”.

وقال “من المستحيل حاليًا التكهن” بموعد إعادة فتح المطاعم. فإلى جانب الوضع الإنساني، ينبغي على المجموعة أيضًا أن تتعامل مع الاضطرابات في سلاسل التوريد ومشاكل تشغيلية أخرى.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات