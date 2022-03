بسبب حربها على أوكرانيا.. شركات عالمية كبرى توقف نشاطاتها في روسيا

أعلنت كبرى الشركات العالمية في مختلف القطاعات حول العالم تعليق نشاطاتها في روسيا بسبب تدخلها العسكري بأوكرانيا.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العديد من القطاعات في روسيا قرارات تعليق أو إلغاء أعمال شركات عديدة في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة وغيرها.

وبصرف النظر عن العقوبات، وخاصة تلك التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، تحاول الشركات ممارسة الضغط على الاقتصاد الروسي من خلال أعمالها.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الشركات التقنية

أوقفت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، ومقرها الولايات المتحدة، مبيعات منتجاتها في روسيا، مع الحد من خدمات (Apple Pay) وغيرها في البلاد.

وأعربت آبل، في بيان، عن شعورها بـ”قلق عميق” إزاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقف مع “كل الناس” الذين يعانون نتيجة للعنف.

كما أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت تعليق مبيعات وخدمات جميع منتجاتها الجديدة في روسيا.

وقالت الشركة، في بيان، إنها “مثل بقية العالم، تشعر بالرعب والغضب والحزن بسبب الصور والأخبار القادمة من الحرب في أوكرانيا”، وإنها “تدين هذا الغزو غير المبرر وغير القانوني من قبل روسيا”.

وفي نفس السياق، قرر موقع يوتيوب أيضاً حظر وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، مثل “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”، بينما منعت “غوغل” تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها.

وعلقت شركة “ديل” للحواسيب مبيعاتها في روسيا، بينما أوقفت شركة “أوراكل” عملياتها في البلاد.

من جانبها، قامت الشركات العالمية المقدمة لخدمة بطاقات الائتمان “فيزا كارد” و”ماستركارد” أيضًا بتعليق عملياتها وعلاقاتها في البلاد.

كما علقت منصة الدفع عبر الإنترنت “PayPal”، السبت، خدماتها في روسيا، متعللة بالحرب في أوكرانيا.

ودفع “التدخل العسكري الروسي غير المبرر في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية المأساوية” شركة “ديزني” إلى إيقاف جميع عروض الأفلام في روسيا، حسب بيان الشركة.

كما أوقفت شركة “نتفلكس” عملياتها في روسيا، وأرجأت إنتاج 4 مسلسلات في البلاد.

شركات الملاحة الجوية

أوقفت شركتا بوينغ وإيرباص، ومقرهما الولايات المتحدة وأوربا، عملياتهما وصادراتهما إلى روسيا.

وقالت إيرباص، في بيان، إنها تقوم أيضاً بتقييم ما إذا كان مركزها التقني في موسكو سيكون قادراً على خدمة العملاء المحليين في ظل العقوبات الغربية.

كما أوقفت شركة “لوفتهانزا تكنيك” عملياتها في روسيا، بينما قطعت “أيركاب” (Aercap)، أكبر شركة تأجير طائرات في العالم، علاقاتها مع شركات الطيران الروسية.

Aircraft Lessors Trouble in war ! Ireland based AerCap has 152 aircraft worth about $2.5 billion stuck across Russia and Ukraine , and contracts of the Russian operators need to be terminated before March 28th , due to the EU sanctions. 📸 For representation Only.#aviation pic.twitter.com/oXcQfkFdMv — FL360aero (@fl360aero) March 3, 2022

وأوقفت وكالة الفضاء الأوربية (ESA) علاقاتها مع روسيا. وبسبب ذلك، من المحتمل أن يتم تأجيل برنامج “ExoMars” التابع للوكالة، حيث كان من المقرر إطلاق مركبة الفضاء “روزاليند فرانكلين”، التي تم تصنيعها في المملكة المتحدة، على صاروخ روسي.

شركات السيارات

أوقفت شركتا السيارات العملاقتان ومقرهما ألمانيا “فولكس فاغن” و”بي إم دبليو” أنشطة الإنتاج المحلية في روسيا.

وقالت “بي إم دبليو”، في بيان “ندين العدوان على أوكرانيا ونتابع التطورات بقلق واستياء كبيرين”.

كما صرحت شركة “فولكس فاغن”، التي أوقفت أيضاً صادراتها إلى البلاد أنه “على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا وما نتج عنه من عواقب، قرر مجلس إدارة “مجموعة فولكس فاغن” إيقاف إنتاج المركبات في روسيا حتى إشعار آخر”.

وتشمل “مجموعة فولكس فاغن” كلا من شركة “أودي”، و”سيات”، و”سكانيا”، و”سكودا”، و”بورش”، و”فولكس فاغن”.

Against the background of the Russian attack on #Ukraine, #VWGroup has decided to stop the production of vehicles in #Russia (Kaluga, Nizhny Novgorod) until further notice. Vehicle exports to Russia will also be stopped with immediate effect. (1/2) — Volkswagen Group (@VWGroup) March 3, 2022

كما أوقفت تويوتا، الشركة اليابانية لصناعة السيارات، عمليات الإنتاج في روسيا، قائلة “سيتم إيقاف العمليات في مصنع سانت بطرسبرغ حتى إشعار آخر”.

وينتج مصنع تويوتا في سانت بطرسبرغ حوالي 100 ألف سيارة سنوياً منذ افتتاحه عام 2007.

كما أوقفت شركة “هوندا موتور” اليابانية شحن المركبات والدراجات النارية إلى روسيا.

وأوقفت شركة “دايملير تراك” (Daimler Truck)، التي تصنع المركبات المدرعة للجيش الروسي، جميع العمليات التجارية في البلاد، بما في ذلك التعاون مع “كاماز” أكبر شركة لتصنيع الشاحنات والحافلات في روسيا.

ومن الشركات الأخرى التي أعلنت تعليق عملياتها في البلاد فولفو السويدية، وفورد الأمريكية، ومازدا اليابانية، وكل من جاغوار، ولاند روفر، وأستون مارتن البريطانية.

كما علقت شركة “هارلي ديفسن” (Harley-Davidson) العمليات والتسليم في روسيا.

المنسوجات والتجزئة

أوقفت شركة “مانغو” (Mango) الإسبانية للمنسوجات مبيعاتها مؤقتا في 120 متجراً روسياً، كما أوقفت صادراتها إلى البلاد.

وعلقت شركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة القدم بسبب الحرب، حيث تعد الشركة الألمانية المورد الحصري لأطقم المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم لأكثر من عقد، منذ أن بدأت شراكتهما في سبتمبر 2008.

كما أوقفت شركتا بوما ونايكي، كبرى شركات الملابس الرياضية، أنشطتهما وعمليات التسليم في روسيا، حيث تمتلك بوما وحدها 100 نقطة بيع في البلاد.

وعلقت شركة “H&M”، أحد أكبر بائعي المنسوجات بالتجزئة، مبيعاتها في روسيا، بينما أوقفت شركة “Inditex”، المالكة للعلامات التجارية “Zara” و”Bershka” و”Pull & Bear”، خدماتها في روسيا بإغلاق أكثر من 500 متجر.

Inditex, the owner of the brands Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, ceases operations in #Russia and closes stores. pic.twitter.com/5uhE9Lykai — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022

كما أوقفت شركة إيكيا السويدية، أكبر شركات بيع الأثاث، عملياتها في روسيا وبيلاروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية ـ الروسية.

وتوقفت شركة “Marks & Spencer” عن توريد البضائع إلى متاجرها في روسيا اعتباراً من السبت.

شركات الطاقة

أوقفت شركة البترول البريطانية (BP) عملياتهما في روسيا من خلال وقف أنشطة الشراكة مع الشركات الروسية.

وأعلن مجلس إدارة “شل” البترولية عن خططه للخروج من المشاريع المشتركة مع شركة “غازبروم” الروسية والكيانات ذات الصلة.

وقال بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة “شل” في بيان: “لقد صُدمنا بالخسائر في الأرواح في أوكرانيا، وهو ما نشجبه، نتيجة تدخل عسكري لا معنى له يهدد الأمن الأوربي”.

وأعلنت شركة “BP” أنها ستبيع حصتها في شركة “Rosneft” النفطية الروسية المملوكة للدولة، بعد تعرضها لضغوط من الحكومة.

وقال هيلج لوند، رئيس الشركة، في بيان، إن هجوم روسيا على أوكرانيا “عمل عدواني له عواقب مأساوية في أنحاء المنطقة”.

كما وافقت شركة الطاقة النرويجية العملاقة “Equinor” على بدء الخروج من المشاريع المشتركة في روسيا ووقف الاستثمارات الجديدة في البلاد.

وقال أندرس أوبيدال، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة “نحن جميعاً منزعجون بشدة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي يمثل نكسة رهيبة للعالم، ونفكر في كل أولئك الذين يعانون بسبب تداعياته”.

كما أعلنت شركات “توتال للطاقة” الفرنسية، وإكسون موبيل الأمريكية، ومجموعة الطاقة الإيطالية “Eni”، و”Siemens Energy” الألمانية، و”Trafigura” السنغافورية للسلع، و”Glencore” السويسرية، تعليق أنشطتها أو استثماراتها في روسيا.

Our heartfelt thoughts go out to our colleagues, their friends and families, and all who are affected. pic.twitter.com/Yj2p0cgyp8 — Siemens (@Siemens) March 1, 2022

قطاع الصناعة

وأوقفت شركة “Sandvik” الهندسية السويدية عملياتها في روسيا، بينما أوقفت “مجموعة أطلس” السويدية المصنعة للمركبات والمعدات الصناعية، عمليات التسليم في البلاد.

وأوقفت مجموعة “Metso Outotec” الهندسية الفنلندية عمليات التسليم في روسيا.

وقالت شركة “Norsk Hydro” النرويجية التي تعمل في قطاعي الألمنيوم والطاقة المتجددة، إنها لن تتعامل بعد الآن مع المنتجين الروس، وستعلق اتفاقياتها الحالية.

وبالمثل، أوقفت شركة “سيمنز” الألمانية الإمدادات في روسيا، لكنها ستواصل خدمات الإصلاح والصيانة المحلية.

شركات الشحن

علقت شركتا “FedEx” و”UPS” الأمريكيتان عمليات التسليم إلى روسيا بسبب تدخلها العسكري بأوكرانيا.

كما أوقفت شركة “Maersk”، أكبر شركة في العالم لتوصيل الحاويات، جميع عمليات التسليم من وإلى روسيا.

وأوقفت شركة “Deutsche Post” عمليات التسليم إلى روسيا، وعلقت شركة الشحن الألمانية “Hapag Lloyd” الحجوزات في روسيا.

كما أوقفت شركة “MSC”، عملاق الحاويات، جميع عمليات تسليم الحمولات في روسيا، باستثناء الإغاثة الإنسانية والإمدادات الطبية.