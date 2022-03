حرب روسيا على أوكرانيا تثير المخاوف بشأن سلاسل الإمداد.. ماذا سيحدث؟

هيمنت مسألة الهجوم الروسي على أوكرانيا على معرض للخدمات اللوجستية أقيم في لندن هذا الأسبوع، أكثر من اهتمامه بأحدث أجهزة تتبّع للشحنات أو كيفية إطلاق عجلة القطاع بعد جائحة كوفيد-19.

وأجبرت المعارك المستمرة منذ أسبوع العديد من الشركات على تعليق عملياتها انطلاقا من أوكرانيا وأيضا من روسيا، في وقت بدأت حكومات العالم بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.

وتبرز الآن مخاوف من أن يُلحق النزاع المزيد من التعطيل بالقطاع، ويعيق التعافي من الوباء الذي سدد ضربة لسلاسل الإمداد في العالم.

وقال دان سميث كوكس مدير تنمية الأعمال لدى شركة زينكارغو “شاهدنا بعض المُصنّعين ينتقلون من أوكرانيا وروسيا إلى شرقي أوربا لا إلى الصين”.

وأضاف في تصريحات خلال معرض سلسلة الإمدادات لقطاع التجزئة والشؤون اللوجستية الذي انعقد في مركز إيكسيل للمؤتمرات “الكثير من الانتاج ينتقل إلى تركيا”.

ورأى مشارك آخر -رفض الكشف عن اسم شركته التي تعمل في مجال قص المعادن- أن الشركة اشترت مواد أولية من بولندا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا.

وتأثر العديد من المورّدين بشكل مباشر -كما قال- بل يخشون أوقاتا أكثر صعوبة، مضيفا “الغزو سيكون أكثر صعوبة من تدابير الإغلاق”.

واعتبرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا “أكبر خطر” على سلاسل التوريد منذ الوباء، وقد بدأت تداعيات النزاع العسكري في الظهور.

والثلاثاء الماضي، أعلنت أكبر 3 شركات شحن في العالم، هي “إم إس سي” (MSC) و”ميرسك” (Maersk) و”سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM) إيقاف خدماتها إلى موانئ روسية من سان بطرسبرغ على بحر البلطيق إلى فلاديفوستوك على المحيط الهادئ.

We are deeply concerned by the crisis in Ukraine. We closely follow governments posing new sanctions on Russia, impacting operations from direct & indirect restrictions. New Maersk bookings to/from Russia will be temporarily suspended except food, medical & humanitarian supplies.

— Maersk (@Maersk) March 1, 2022