أسعار النفط تسجل قفزة جديدة هي الأعلى منذ 2008

سجل برميل النفط سعر 118,11 دولارًا عند الاقفال، الجمعة، في أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2008 بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية.

وارتفع سعر برميل خام برنت المرجعي تسليم مايو/أيار بنسبة 6,92 % جلال جلسة التداول الجمعة.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21,9%.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك (استحقاق أبريل/نيسان) بنسبة 7,43% الجمعة لينتهي عند سعر 115,68 دولارًا للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2008.

وقال المسؤول عن تحليل النفط في مؤسسة “كبلر” للبيانات مات سميث “طالما أن الحرب مستمرة وأن هناك كثيرا من عدم اليقين والخشية من سحب البراميل الروسية من السوق، ستبقى الأسعار مرتفعة”.

وبحسب وسائل إعلام عدة، اشترت شركة “شيل” شحنة من 100 ألف طن من الخام الروسي الجمعة مع خصم 28,5 دولارًا للبرميل مقارنة بالسعر المرجعي، في سابقة من نوعها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الدولية “انترناشونال سيوايز” لويس زابروكي أن “هناك شحنات يتم تداولها في البحر الأسود بخصم 20 دولارًا (للبرميل) من سعرها ولا تجد من يشتريها”.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة إلى أن إدارة جو بايدن تدرس “الخيارات” المتاحة “لتخفيف استهلاك الطاقة الروسية” في الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن البيت الأبيض يبحث أيضًا في تخفيف تأثير ذلك على المستهلكين.

وقال سميث “سترون ربّما، في الأسابيع المقبلة، براميل آتية من الولايات المتحدة أو أفريقيا أو الشرق الأوسط، إلى أوربا” في حال “عدم تطوّر الوضع” في أوكرانيا.

ووقفزت أسعار الخام أكثر من 20 % منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​