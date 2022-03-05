بينهم أغنى رجل في روسيا.. إيطاليا وفرنسا وألمانيا تصادر فيلات ويخوتا لأثرياء روس (صور)

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، اليوم السبت، أن الشرطة الإيطالية صادرت فيلات ويخوتا بقيمة 140 مليون يورو على الأقل (153 مليون دولار) يملكها أربعة من أثرياء روسيا تم إدارجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوربي بعد الحرب على أوكرانيا.

وأفاد مصدر بالشرطة أنها صادرت فيلا يملكها رجل الأعمال الملياردير عليشر عثمانوف في جزيرة ساردينيا بالبحر المتوسط وفيلا يملكها المذيع بالتلفزيون الرسمي فلاديمير سولوفيف على بحيرة كومو.

وأكدت المصادر للوكالة أنه جرت أيضا مصادرة يخوت تخص أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، وجينادي تيمشينكو اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها، تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات مما يجعله أغنى رجل في روسيا.

ويعتقد أن الأثرياء الروس اشتروا عددا من الفيلات في مواقع إيطالية مختارة على مدار العشرين عاما الماضية وقالت المصادر إنه من المتوقع مصادرة المزيد من الأصول في الأيام المقبلة حيث تطبق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

وتقلت البنوك الإيطالية تعليمات من إدارة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا أمس الجمعة لإعلامه على وجه السرعة بجميع الإجراءات المتخذة لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوربي.

ونشرت صحيفة نيويورك بوست صورا لعدد من اليخوت الفاخرة لبعض أثرياء روسيا الذين يمتلكون نحو 10% من الأسطول العالمي لليخوت العملاقة.

فرنسا تحتجز يخت رئيس روسنفت الروسية

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قال إن الجمارك احتجزت يختا مملوكا لشركة تابعة لإيغور سيتشين رئيس شركة روسنفت الروسية أثناء محاولته مغادرة ميناء لا سيوتا المطل على البحر المتوسط في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على رجال أعمال روس.

وذكرت مجلة فوربس أن السلطات الألمانية احتجزت يختا فارها تبلغ قيمته قرابة 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف.

وذكرت وزارة المالية الفرنسية في بيان أن اليخت “أمور فيرو” وصل إلى لاسيوتا في الثالث من يناير/ كانون الثاني، وكان مقررا أن يبقى حتى الأول من أبريل/ نيسان لإجراء إصلاحات.

وقال البيان إن مسؤولي الجمارك لاحظوا، الأربعاء، أن اليخت “يتخذ خطوات للمغادرة على نحو عاجل دون استكمال الإصلاحات”، وأشار إلى أن السلطات قررت احتجازه لهذا السبب.

وذكرت وزارة المالية أن اليخت مملوك لشركة المساهم الرئيسي بها هو سيتشين، الحليف الوثيق للرئيس فلاديمير بوتين. ولم تذكر اسم الشركة.

عقوبات أمريكية ضد عشرات الروس

كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد عشرات الشخصيات الروس.

وقال البيت الأبيض، في بيان الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت عقوبات جديدة ضد طبقة الأثرياء في روسيا وآخرين في الدائرة المقربة من بوتين.

وأوضح أنه من بين المستهدفين بالعقوبات الجديدة أليشر برهانوفيتش عثمانوف، أحد أغنى الأفراد في روسيا والحليف الوثيق لبوتين.

وأضاف البيان أنه سيتم حظر استخدام ممتلكات عثمانوف في الولايات المتحدة، “بما في ذلك يخته العملاق” وهو أحد أكبر اليخوت في العالم وطائرته الخاصة، التي تعد إحدى أكبر الطائرات المملوكة للقطاع الخاص في روسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا “قيودا على منح تأشيرات دخول لـ 19 فردا من طبقة الأثرياء الروس و47 فردا من عائلاتهم وشركائهم المقربين”.

كما سيتم فصل هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم عن النظام المالي الأمريكي، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وحظر ممتلكاتهم، وفقا للبيان.

المملكة المتحدة

كما أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها ستسعى لتسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة في بيان إنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين، “لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين”.