بلومبرغ: الإمارات مهددة بدخول قائمة العمل المالي الرمادية بسبب الأموال المشبوهة

قالت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية إن دولة الإمارات العربية المتحدة مهددة بدخول “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي للرقابة العالمية، بعد أن أشار بعض أعضاء المنظمة إلى أن الدولة الخليجية لم تحقق تقدمًا كافيًا في معالجة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأضافت بلومبرغ أن 3 أعضاء على الأقل من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، ومقره باريس، أفادوا بأن “الإمارات العربية المتحدة لم تفعل ما يكفي للخروج من عملية المراجعة”.

وأوضحوا أنه “من المحتمل أن يتم وضعها على قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة”، وفق ما نقلته الوكالة عن الأعضاء الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وقال التقرير إن “المنظمة تعقد حاليًّا جلستها العامة، ويناقش الأعضاء جهود حكومة الإمارات لمكافحة الأموال المشبوهة، ومن المتوقّع الإعلان عن القرار اليوم الجمعة”.

وأفادت الوكالة أن تجنب التصنيف يستوجب تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي البالغ عددهم 39 دولة، على أن “الإمارات أحرزت تقدمًا كافيًا منذ بدء مدة التقييم”.

وأوضحت مصادر بلومبرغ أن “تصويت عدد قليل من الأصوات بعكس ذلك، يمكن أن يؤدي إلى إضافة اختصاص قضائي إلى قائمة الدول الخاضعة لمراقبة متزايدة”.

وبيّن أعضاء المنظمة أن تصنيف القائمة الرمادية ليس عقابيًّا مثل “القائمة السوداء” للمجموعة الأكثر خطورة، وأشاروا إلى أن “المسؤولين الإماراتيين يتخذون خطوات لمعالجة أوجه القصور الحالية في البلاد”.

وذهبت (بلومبرغ) الأمريكية إلى أن “القرار قد يكون أهم خطوة يجب أن تتخذها مجموعة العمل المالي في تاريخها الممتد ثلاثة عقود، بالنظر إلى مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي إقليمي”.

وتضم مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة الدول السبع الكبرى، نحو 20 دولة على قائمتها الرمادية، وتُدرِج إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء.

وقالت حكومة الإمارات، وفق التقرير، إنها “ستصدر ردًّا رسميًّا بمجرد صدور القرار”، في حين قال متحدّث باسم مجموعة العمل المالي إن مداولات المجموعة الداخلية سرية.

