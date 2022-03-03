مرسيدس-بنز توقف صادراتها إلى روسيا

أعلنت مجموعة “مرسيدس-بنز” الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، أمس الأربعاء، أنها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلقت تصنيعها هناك.

وقالت المجموعة في بيان إن “مرسيدس-بنز ستعلق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك أيضا التصنيع المحلي في روسيا”.

ومنذ بدأت روسيا حربها على جارتها أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أعلنت مجموعات ألمانية وغربية عديدة لصناعة السيارات انسحابها من السوق الروسية.

فقد أعلنت شركة “بي إم دبليو” أول أمس الثلاثاء، أنها أوقفت مؤقتا صادراتها إلى روسيا “بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي”.

كما أنهت “دايملر تراك”، وهي أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع “كاماز” الشركة الروسية لتصنيع السيارات التي تصنع أيضا دبابات.

وفي وقت سابق، أعلنت العديد من الشركات الألمانية والغربية انسحابها من السوق الروسية في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقالت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات، يوم الثلاثاء، إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا، إذ قد تتسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في اضطرابات بسلسلة الإمداد.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في الأيام الأخيرة عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو بهدف شلّ القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف حربه على أوكرانيا.