استثمارات قطرية جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الشراكات والاستثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

جاء الاتفاق خلال لقاء عُقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وأشاد البيان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

ورغم الخلافات السياسية والظروف الأمنية والاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، فإن الاستثمارات القطرية في مصر بقيت مستقرة ومطردة.

وأعلنت شركة “قطر للبترول”، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نجاح تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر. الذي يعد أكبر استثمار لها في دولة عربية وفي قارة أفريقيا.

وقد نُفِّذ هذا المشروع رغم المقاطعة السياسية بين البلدين رسميًّا التي بدأت بحصار قطر وقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصرعلاقاتها مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، وانتهت باتفاق المصالحة في العلا بالسعودية في يناير/ كانون الثاني 2021.

وقالت الشركة إنها تمتلك نسبة 38.1% من شركة التكرير العربية، التي تمتلك نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع البالغة تكلفته 4.4 مليارات دولار أمريكي.

وجرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التوقيع على بدء المرحلة الأولى من مشروع عقاري ضخم تنفذه شركة الديار العقارية القطرية بالقاهرة، يتوقع أن تبلغ قيمته بعد الانتهاء منه نحو 12 مليار دولار أمريكي.

اجتمع بنظيره سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي بجمورية #مصر. حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك.#قطر#وزارة_المالية @MofEgypt pic.twitter.com/auFNopy3JK — Ministry of Finance Qatar – وزارة المالية قطر (@MoF_Qatar) March 29, 2022

وقال مدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وإريتريا بشركة الديار حمد بن طلال آل ثاني في تصريحات صحفية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن إجمالي استثمارات الشركة في مصر تجاوز 3.2 مليارات دولار أمريكي حتى الآن.

ونوّه بالإقبال الكبير على مشروع سيتي جيت في القاهرة، حيث سجل مبيعات بـ2.5 مليار جنيه في أول 10 أيام عمل من فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى من المشروع.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت الاستثمارات القطرية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 679.4 مليون دولار مقابل 382.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 أي بزيادة قدرها 77.8%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 22.7 مليون دولار خلال عام 2019 بزيادة قدرها 11.8%.