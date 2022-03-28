بقيمة 777 مليون يورو.. قرض فرنسي جديد لمصر لتوريد قطارات المترو

وقّعت مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 776.9 مليون يورو لتصنيع وتوريد قطارات مكيّفة الهواء للخط الأول لمترو الأنفاق.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء في مصر فإن التمويل المقدم من الحكومة الفرنسية يهدف لتصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيّفًا للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وتشمل قيمة العقد أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، وستقوم شركة “ألستوم” الفرنسية بتنفيذ المشروع.

وتبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عامًا فترة سماح، ويبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليارًا و183 مليون جنيه (64 مليون دولار)، حيث تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع “سيماف”.

يشار إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق هو أول خط بدأ إنشاؤه في مصر وتم تشغيله عام 1987، ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة.

وبحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فقد أصبحت القروض هي الخيار الأسهل لدى الحكومة المصرية، بصرف النظر عن القدرة على سداد أقساط وفوائد تلك القروض التي ارتفعت قيمتها، حيث اعتادت المزيد من الاقتراض لسد العجز المزمن بميزان المعاملات الجارية، وسداد أقساط وفوائد القروض الخارجية السابقة، وسداد تكلفة استيراد الاحتياجات من السلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام والنفط، التي تزايدت قيمتها مع موجة التضخم التي عمت العالم خلال العام الماضي وتفاقمت الآن نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الحكومة المصرية قد طلبت رسميًّا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المحلي، ولا يزال من غير الواضح طبيعة المساعدة التي يمكن أن يقدمها الصندوق.