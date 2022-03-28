بقضمة واحدة.. إعلامي لبناني يأكل “1000 ليرة” على الهواء (فيديو)

فاجأ الإعلامي اللبناني رفيق نصر الله المشاهدين بقضم قطعة خيار على الهواء قائلًا “أكلت 1000 ليرة”.

وكان نصر الله يتحدث خلال لقاء تلفزيوني حين قال “صباح اليوم أغلقت بورصة الخيار على سعر 45 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد وسيرتفع في شهر رمضان إلى 60 ألف ليرة”.

وأضاف وهو يمسك بثمرة خيار في يده “10 حبات من هذه تزن كيلو غرام، هذه الخيارة ثمنها 4500 ليرة”.

وفاجأ الإعلامي اللبناني الجمهور بقضم قطعة من الخيارة قائلًا “أكلت 1000 ليرة، هذا أمر يبكي لا يضحك”.

أزمة طاحنة

ويعاني لبنان منذ عامين أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلًا عن شح الوقود والأدوية والسلع الأساسية.‎

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار خلال عامين وتخطى سعر صرف الليرة 22 ألف ليرة للدولار.

وبحسب الأمم المتحدة أصبح نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، وتدهورت قدرتهم الشرائية وانحسرت الطبقة الوسطى إلى حد كبير.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء المستوردة بأكثر من 5 أضعاف، وأصبح الكيلوغرام الواحد من لحم البقر يعادل نحو نصف قيمة الحد الأدنى للأجور المحدد بـ675 ألف ليرة أي 33 دولارًا.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من صدور الدجاج نحو 120 ألف ليرة (5 دولارات) مقابل 300 ألف (15 دولارا) لفيليه البقر وما بين 150 و170 ألف ليرة للحم المفروم.

وتتخطى ساعات التقنين من مؤسسة كهرباء الدولة 22 ساعة في اليوم، وجراء رفع الدعم عن استيراد المازوت أصبح أصحاب المولدات الخاصة يطلبون مبالغ مرتفعة جدًّا لتأمين التيار الكهربائي تعويضًا عن النقص في إمدادات الدولة.

وتشهد محطات الوقود في لبنان طوابير طويلة من السيارات، جراء نقص كميات الوقود بعد أن أبلغ بنك لبنان المركزي، الشركات المستوردة للنفط بتغيير آلية دفع ثمن الوقود، ليكون السعر كله بالدولار نقدا، بعدما كانت تدفع غالبية الثمن بالليرة، وبلغ سعر صفيحة البنزين (20 لترا) 459 ألف ليرة (306 دولارات)، وسعر الديزل 522 ألف ليرة (348 دولارا).

وكان وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام قد قال الشهر الماضي إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي شهرا على الأكثر، وأنه يسعى لعقد اتفاقيات استيراد من دول مختلفة، وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.