أوكرانيا تصدّر أول شحنة حبوب بالقطار إلى أوربا

أعلنت شركة الاستشارات الزراعية (إيه بي كيه-إنفورم) اليوم الأحد، إن تجارًا صدّروا أول شحنات من الذرة الأوكرانية إلى أوربا بالقطار مع استمرار إغلاق موانئ البلاد بسبب الحرب الروسية.

وتُعد أوكرانيا منتجًا ومصدّرًا رئيسيًا للحبوب، وعادة ما كانت تشحن كل صادراتها تقريبًا من موانئها الواقعة على البحر الأسود، وتجاوزت صادراتها من الحبوب 5 ملايين طن شهريًا قبل الحرب.

وقال تجار إن أوكرانيا -التي ما زالت تحتفظ بمخزونات كبيرة من الحبوب- قد تبدأ في شحن الصادرات بالقطار عبر حدودها الغربية.

وذكرت (إيه بي كيه-إنفورم) في تقرير، أن الدفعات الأولى تشمل آلاف الأطنان من الذرة تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا.

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها خلال 14 عامًا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قد قالت إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الحرب في أوكرانيا، وهو ما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

وأضافت الفاو أنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، بجانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضًا بصادرات الغذاء الروسية.

وتُعد روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، بينما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة، وتوفران معًا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكّل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضًا من كبار مصدّري زيوت الطعام في العالم.