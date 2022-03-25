فريق عمل أمريكي أوربي لتقليل الاعتماد على النفط الروسي.. هذه أبرز أهدافه

أعلنت الولايات المتحدة والمفوضية الأوربية، الجمعة، تشكيل فريق عمل لتقليل اعتماد أوربا على النفط الروسي.

وقال بيان مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين إن الفريق سيعمل على تحقيق أهداف عدة، هي:

تعزيز أمن الطاقة الأوربي.

ضمان أمن الطاقة لأوكرانيا والاتحاد الأوربي استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.

دعم هدف الاتحاد الأوربي في إنهاء اعتماده على النفط الروسي.

تنويع إمدادات الغاز الطبيعي المسال بما يتماشى مع أهداف محاربة تغيّر المناخ.

تقليل الطلب على الغاز الطبيعي.

توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لسوق الاتحاد الأوربي من جانب واشنطن.

ضمان وجود طلب مستقر على كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تبلغ 50 مليار متر مكعب سنويًا حتى عام 2030 على الأقل.

تسريع التخطيط والموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة والتعاون الاستراتيجي في هذا المجال.

تعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف والمتجدد ليحل محل النفط، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وسيرأس فريق العمل ممثل عن البيت الأبيض وممثل عن رئيس المفوضية الأوروبية، وفق البيان.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء الماضي أن روسيا ستسعى إلى بيع الغاز إلى الدول “غير الصديقة” بالروبل، وهو ما دفع أسعار الغاز الأوربية لتقفز بفعل مخاوف من أن هذا التحرّك سيفاقم أزمة الطاقة في أوربا.

وصار اعتماد الدول الأوربية على الغاز وصادرات أخرى من روسيا في بؤرة الاهتمام منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وما أعقبه من عقوبات غربية بهدف عزل روسيا اقتصاديًا.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع وزراء بارزين في الحكومة أذيع تلفزيونيًا أن ذلك يأتي ردًا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

ويشكّل الغاز الروسي حوالي 40% من إجمالي استهلاك أوربا.

وتقلّبت قيمة واردات الاتحاد الأوربي من الغاز الروسي بين 200 إلى 800 مليون يورو يوميًا حتى الآن هذا العام.