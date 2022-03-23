تقرير: مصر تخفض قيمة الجنيه بعد هروب 15 مليار دولار إلى الخارج

أثنى مديرو الاستثمار، ومن أبرزهم بنك (غولدمان ساكس)، على خطوة السلطات المصرية مصر بالسماح بخفض قيمة الجنيه، مشيرين إلى أن هذه الخطوة توقف تدفق رأس المال الأجنبي إلى خارج البلاد، وتعزز من فرص مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الجنيه المصري انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 18.7 مقابل الدولار في السوق الخارجية، ليسجل أكبر انخفاض له منذ تخفيض قيمته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والذي ساعد وقتها في إخراج البلاد من أزمة الدولار وتحويلها إلى سوق جاذب للاستثمار.

وأوضحت أن المستثمرين يتوقعون حدوث تحول مماثل هذه المرة، وسط معاناة من ارتفاع نسب التضخم واختلالات الحساب الخارجي، حيث تفاقم كلاهما بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان البنك المركزي المصري أعلن، الاثنين، عن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما جعل سعر الفائدة الحقيقي للبلاد إيجابي، في حين يخفف انخفاض الجنيه من القلق من المبالغة في تقدير قيمته.

هروب الأموال

وأوضحت بلومبرغ أن القرارات الاقتصادية الكبيرة التي تأخذها مصر، تأتي وسط تدفق نحو 15 مليار دولار للخارج من سوق الدين المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

وكان تقرير لرويترز أفاد بأن مصر شهدت خروج مليارات الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانا.

ويشعر مستثمرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

من جهته قال مدير الاستثمار في (فيديليتي انترناشيونال) -شركة تقدم خدمات استثمار- في لندن قوله “ما زلنا نتوقع أن تقدم الأسواق المحلية فروقا كبيرة بين القيمة الأسمية للعملة، لكن خطر تراجع رأس المال إلى السوق ارتفع بشكل كبير”.

وقال غرير إن شركته التي تدير أصولا بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، خفضت مركزها في الجنيه مؤخرا إلى “محايد” في صناديقها، مقارنة بمركزها السابق بزيادة الوزن في المحافظ خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وانخفض سعر صرف الجنيه بعد تشديد صناع السياسة النقدية على “أهمية مرونة سعر الصرف لتعمل على امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.

وكان سعر صرف الجنيه، قبل الاثنين، ثابت في نطاق 15.5-15.9 منذ سبتمبر/أيلول 2020.

قرض صندوق البنك الدولي

وتتزامن القرارات مع إجراء الدولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خيارات مختلفة بما في ذلك خط ائتمان الوقاية والسيولة.

وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في (غولدمان ساكس) إن الإجراءات المتخذة حاليًا سوف “تساعد في تحفيز تدفقات جديدة إلى السوق، حيث يدرك المستثمرون انخفاض مخاطر المزيد من تخفيضات قيمة العملة، بل إمكانية حدوث بعض الارتفاعات في الأشهر المقبلة”.

وأوضح أن القرارات “تمهد الطريق لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي نعتقد أنه سيساعد في ترسيخ الثقة في المسار المالي والإصلاحي لمصر”.

يشار إلى أنه مع رفع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه، بالإضافة إلى السجل الكبير من التحركات الداعمة للسوق، بقيت مصر وجهة مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة لسنوات.

ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية تدهورت المعنويات بسرعة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتشديد النقدي العالمي الذي أضر بواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وقال دانيال ريتشاردز -الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني- إن مصر “تتمتع بتاريخ حديث مثمر مع صندوق النقد الدولي، والبرنامج الجديد لن يقدم فقط دعما نقديا مهما على المدى القريب، بل سوف يوفر أيضًا ركيزة مهمة لسياسة الإصلاحات الجارية، وسيساعد على تشجيع تدفق الاستثمارات لمحفظتي الاستثمار والدخل الثابت”.

وأضاف “تم الآن استيفاء بعض المتطلبات الأساسية المحتملة للحصول على دعم مالي متجدد من الصندوق، عبر رفع سعر الفائدة وخفض قيمة العملة”.

وأشارت الوكالة إلى شعور بعض المستثمرين بالقلق من عدم كفاية الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصر لتسهيل عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي، لمعالجة النكسات التي يتعرض لها الاقتصاد، والعجز المتزايد في الحساب الجاري.

ويستعد المتداولون في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لضعف الجنيه، حيث ارتفع سعر عقود التسليم 12 شهر إلى 20.80 مقابل الدولار، بتراجع نسبته 11% بالمقارنة بسعر الصرف بالسعر الفوري بالخارج.

وقال فهد إقبال -رئيس أبحاث الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة في مجموعة (كريدي سويس)- إن تحرك البنك المركزي المصري “يشير إلى أن الظروف في البلاد أسوأ من المتوقع، ولا يمكن استبعاد خطر مزيد من خفض قيمة العملة في مرحلة لاحقة”.