هل ارتفعت أسعار السلع الغذائية في أوكرانيا بسبب الحرب؟ موفد الجزيرة مباشر يرصد مفاجأة (فيديو)

قال عبد العزيز مجاهد -موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا- إن أسعار السلع الغذائية لم ترتفع بسبب الحرب كما قد يعتقد البعض.

وأضاف موفدنا الموجود حاليا في كييف، أن أسعار السلع بعد الحرب هي نفس أسعارها قبل اندلاعها.

وذكر أن هذا يحدث بالرغم من إغلاق غالبية متاجر العاصمة كييف والنقص الشديد في السلع.

مفاجأة

الأسعار لم ترتفع في أوكرانيا !

صحيح أن كثير من السلع غير متوفرة

لكن المتوفر موجود بنفس السعر pic.twitter.com/dtALBitKER — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) March 15, 2022

وأصبحت سلع كثيرة غير موجودة في المتاجر التي لا تزال مفتوحة، نتيجة لعدم تخزين كميات منها قبل الحرب، وتأثير المعارك على سلاسل التوريد والإمداد بسبب نقص المواد وقلة الأيدي العاملة.

وأعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف أنها تجري استعداداتها تحسبا لقيام القوات الروسية بحصار محتمل للمدينة.

والأحد الماضي، قال فالنتيف موندريفسكي نائب رئيس بلدية المدينة إنه تم إنشاء مخزونات للمواد الغذائية لإمداد مليوني شخص من سكان كييف بالغذاء لمدة أسبوعين.

وأضاف موندريفسكي: “هذان المليونان من سكان كييف الذين لم يتركوا منازلهم، لن يتم تركهم وحدهم”.

كان عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أعلن مؤخرا أن مئات الآلاف من سكان كييف غادروا المدينة بالفعل وأن عدد السكان المتبقين في المدينة يقل عن مليوني نسمة.

وقال موندريفسكي إن السلطات الأوكرانية بذلت قصارى جهدها في الأيام الماضية بالتعاون مع الشركات لإبقاء المحلات والصيدليات مفتوحة وإبقاء الأسعار “عند مستوى معقول”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.