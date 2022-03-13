مديرة صندوق النقد الدولي: أشعر بالقلق على مصر وتلك هي الأسباب

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنها تشعر بالقلق على مصر جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عُقدت الخميس الماضي حول كيفية استجابة صندوق النقد الدولي للحرب في أوكرانيا، شارك فيها أيضًا النائب الأول للمدير العام للصندوق جيتا جوبيناث، ومدير القسم الأوربي ألفريد كامر.

وقالت جورجيفا “أشعر بالقلق على مصر إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة، أنا أقلق من تأثير ذلك على الناس في مصر، ولهذا نحن منخرطون بالفعل في مناقشات مع القاهرة حول كيفية استهداف الفئات الأكثر تضررًا والشركات المعرّضة للخطر”.

ولم تفصح جورجيفا عن أي تفاصيل أخرى، لكنها أشارت إلى تعرّض قطاع السياحة المصري لتأثيرات سلبية جراء توقف تدفق السائحين الروس والأوكرانيين، ولم توضح ما إذا كان صندوق النقد سيقدم مزيدًا من الدعم المالي إلى مصر.

وكان محللون في بنك (جي بي مورغان) قد قالوا الأسبوع الماضي إن هناك احتمالية معقولة أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد في حالة استمرار ظروف السوق في التدهور.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي مرتين خلال السنوات الـ6 الماضية، الأولى عام 2016 عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تزامن مع تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والثانية بعد انتشار وباء كورونا حيث اقترضت 8 مليارات دولار لتخفيف آثار الجائحة.

ودعا وزير المالية المصري محمد معيط -في لقاء مع مسؤولين من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يوم الجمعة- مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم للدول النامية لمواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الناتج عن مخاطر التطورات العالمية الراهنة، وفق بيان لوزارة المالية.

إيقاف تصدير 8 سلع

وفي محاولة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسواق السلع الغذائية، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع يومي الخميس الماضي وأمس السبت قرارين منفصلين بإيقاف تصدير 8 سلع أساسية (القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش) لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء عالميًّا وأزمة إمدادات القمح حيث أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الغذاء العالمية وارتفاع كبير في أسعار السلع.

وتوفر روسيا وأوكرانيا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 48% خلال الأسبوعين الماضيين، وارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في مصر بنحو 50%.

وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن المكونة بشكل أساسي من الذرة بنسبة تزيد على 15% منذ بدء الحرب، حسب ما قال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبد العزيز السيد لموقع أهرام أونلاين.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تستورد نحو 75% من احتياجاتها من الذرة بينها 30% من أوكرانيا.

وحظرت أوكرانيا الأسبوع الماضي تصدير القمح وعدد من السلع الأساسية الأخرى في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية في البلاد.

ارتفاع التضخم

وأدى تصاعد أسعار السلع الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في 31 شهرًا خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

وتسبب ارتفاع الأسعار العالمية في زيادة كلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ عام 2018، وفق بيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 10% الشهر الماضي، مقابل 8% في يناير/كانون الثاني، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2019 ، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرًا عند 2%.

وسجل تضخم أسعار الطعام والمشروبات أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ ارتفع بنسبة 20.1% على أساس سنوي، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي.