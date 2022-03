الكونغرس الأمريكي يقر مساعدات بنحو 14 مليار دولار لأوكرانيا ويحظر واردات النفط الروسي

صوّت مجلس النواب الأمريكي، لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه هجوما شنته القوات الروسية عليها قبل نحو أسبوعين.

وأقرّ المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

If we do not respond to Putin’s assault on global peace and stability today, the cost to freedom and to the American people will be even greater tomorrow. We will not be part of subsidizing Putin’s war against the Ukrainian people. pic.twitter.com/3PgsHheIiZ

وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها أثناء معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني يشمل نحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المساعدات البالغ قدرها نحو13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.

وصرحت للصحفيين في مؤتمر صحفي بأنه يتعين بذل المزيد لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.

We're going to continue to support the brave Ukrainian people as they fight for their country.

I call on Congress to pass the $12 billion Ukraine assistance package.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 9, 2022